بشرى تعلق على حالة شيرين عبدالوهاب

قالت الفنانة بشرى، اليوم السبت، إن مواطنتها الفنانة شيرين عبدالوهاب "جلادة نفسها وتحتاج لمعرفة قيمة نفسها أكتر بالطريقة الصحيحة".

وعلقت بشرى على تفكير الفنانة شيرين في الانتحار، خلال لقاء على إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية، مؤكدة أنها ليست الأولى في هذا التفكير.

وأضافت: "فنانين كتير فكروا في الانتحار هي فكرة متكررة، وشيرين جلاد لنفسها ومحتاجة تعرف قيمة نفسها أكتر بالطريقة الصحيحة مش بالقول، تعرف قيمة موهبتها ومحبة الجماهير وأنا أولهم".

ووجهت بشرى رسالة دعم قوية لمواطنتها شيرين، قائلة: "الحمد لله أني مش مكانها محبش حتى أفكر في كده، لكن لو مكانها أفوق لنفسي وأقوم أنا عندي موهبة كبيرة جدا ومن أهم مطربات الوطن العربي على مدار تاريخ الوطن العربي في الطرب ومينفعش أني أسمح لظروف حياتية تقهرني".

وكان طليق شيرين الفنان حسام حبيب كشف في وقت سابق عن محاولة طليقته شيرين الانتحار في مستشفى حُجزت به، مشيرا إلى أنها كانت ترفض الأكل لمدة 3 أيام وكان على ظهرها آثار الضرب.

وفي آخر مستجدات أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب الأخيرة، كشف نقيب المهن الموسيقية في مصر، الفنان مصطفى كامل، عن تطورات جديدة في الحالة الصحية لمواطنته الفنانة شيرين، مشيرا إلى أنها في مرحلة الاستشفاء.

ونقلت الفنانة شيرين مؤخرا إلى مستشفى لعلاج الإدمان في حي مصر الجديدة في القاهرة، بإجبار من شقيقها، بعد أن ضبطها وهي تتعاطى المخدرات مع طليقها الفنان حسام حبيب، حسب قوله.