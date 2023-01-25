العثور على الفنان اليمني أنيس درهم متوفيًا داخل سيارة مهجورة

عثر مواطنون يمنيون، بالعاصمة المؤقتة عدن الثلاثاء، على الفنان والموسيقي، أنيس درهم، ميتًا داخل إحدى السيارات المهجورة بعد معاناة طويلة مع المرض والإهمال.

ونعت وزارة الثقافة والسياحة الفنان والموسيقي، أنيس درهم، وقالت في بيان النعي الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، : "لقد فقدت الساحة الفنية العدنية واليمنية برحيل الموسيقي أنيس درهم قامة وموهبة فذة فقد كان عازفاً متمكناً وبارعاً على آلة الكمان والعود، وشارك مع الفرق الموسيقية وعلى وجه الخصوص فرقة القوات المسلحة والثقافة وقام بمصاحبة العديد من كبار الفنانين في تسجيلات ألحانهم الخالدة".