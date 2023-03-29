الدراما السورية تفقد "بريق العودة" بالرقابة المجتمعية وفوضى الإنتاج
أثارت عودة الزخم للمسلسلات السورية بعد ترويج شركات الإنتاج لعدد كبير من الأعمال، التي كان من المقرر عرضها تزامنا مع رمضان، حماس الجمهور.
لكن الجمهور ما لبث أن فوجئ مطلع شهر رمضان بتأجيل أربعة أعمال سورية على الأقل، وهي "دوار شمالي"، "مال القبان"، "كسر عضم" بجزئه الثاني، و"كانون"، ورغم اختلاف الأسباب وراء عدم بثِّها، إلا أن هذا التأجيل قلص فرصة الدراما السورية في انتعاشها.
فوضى الإنتاج
أثبت مسلسل "مال القبان" (كتابة علي وجيه ويامن الحجلي، إخراج سيف الدين سبيعي) صِدْقَ عنوانه، إذ لم يستطع القائمون عليه تحقيق عدالة التوزيع بين أعمالهم.
المخرج سبيعي انشغل بإخراج مسلسل "العربجي" إلى الضوء، ما جعله غير قادر على إكمال عمليات تصوير "مال القبان" واللحاق بالسباق الرمضاني، إضافة إلى أن الكاتب والممثل الحجلي آثر عمل "للموت" بجزئه الثالث من إخراج فيليب أسمر على قبَّانه الذي مال ربّما إلى العام القادم وهو من بطولة بسام كوسا وسلاف فواخرجي.
من جهة أخرى، ارتأت شركة "بايورتا" للإنتاج الفني سحب مسلسل "كانون.. سوق الحرامية" من العرض الرمضاني، وذكرت في بيان لها أن سبب التأجيل هو "عدم الانتهاء من تصويره وإتمام عملياته الفنية وحفاظاً على المستوى الفني".
ورغم استمرار تصوير المسلسل لمدة تزيد عن الستة أشهر، لكن ذلك لم يكن كافياً لتحقيق هذه المواجهة إذ تم تأجيلها على أمل أن يتم تقديمها في موسم 2024 من بطولة بسام كوسا ومهيار خضور.
ولأسباب مشابهة، أوضحت شركة "كلاكيت" تعليق عرض مسلسل "كسر عظم" بجزئه الثاني. إذ ذكرت هدى سعد المديرة التنفيذية للشركة أن "قرار التأجيل كان بسبب ضيق الوقت، فهو عمل كبير للغاية يستغرق وقتاً أطول للوصول إلى الجودة المطلوبة، وبضغط أقل، ولا علاقة لمضمون العمل بذاك القرار".
الرقابة المجتمعية
أما مسلسل "دوار شمالي.. مسار إجباري" كتابة حازم سليمان وإخراج عامر فهد، فقصة تأجيله مختلفة.
ورغم تبرير التأجيل بمشكلات فنية وتقنية، لكن معلومات متداولة ذكرت أن التأجيل كان من قبل هيئة الرقابة السورية التي طلبت في بيان رسمي عدم بث المسلسل، لما قالت إنه يثير "النعرات الطائفية" بين مكونات المجتمع السوري.
ورغم تعدد الأسباب وراء عدم العرض إلا أن الخاسر الأكبر من كل ذلك هو الدراما السورية.
ويوضح الناقد الدرامي جوان ملا في تصريح لـ"إرم نيوز" بأن تأجيل أربعة أعمال درامية سورية اجتماعية في هذا الموسم، لا بد سيكون له تأثير كبير، لاسيما أنها كانت مرتقبة جماهيرياً، وحظيت خلال الترويج لها على أصداء إيجابية.
ويقول: "يعود ذلك أيضاً إلى سمعة المشتغلين بها، فمثلاً الكاتب حازم سليمان بات له بصمته الممتازة بعد مسلسل "عندما تشيخ الذئاب" وكثيرون كانوا ينتظرون شراكته الثانية مع المخرج "عامر فهد" في "دوار شمالي".
ويضيف ملا: "وهناك من يترقَّب أيضاً ما ستؤول إليه مصائر شخصيات "كسر عضم" وهل سيتمكن المخرج اسكندراني من متابعة ما بدأته رشا شربتجي بالإتقان ذاته والرؤية البصرية المميزة عينها".
ويلفت الناقد إلى أن شراكة علي وجيه ويامن الحجلي كتابةً باتت علامة فارقة بعد أربعة مسلسلات حققت الكثير من النجاح الجماهيري، كما أن موضوع سوق الحرامية في مسلسل "كانون" مغرية للمتابعة.
ويبيّن ملا أن تأجيل هذه الأعمال الأربعة فيه خسارة لنجوم كبار من رتبة بسام الملا وسلاف فواخرجي والموسم الرمضاني من دونهما لا بد سيفقد جزءاً مهماً من بريقه.
وعلى الرغم من ذلك، يرى أن هناك بعض الأعمال الاجتماعية السورية التي تعرض الآن حققت نقاطاً إيجابية.