بعد طردهما.. القصر الملكي يعفو عن هاري وميغان في صفقة جديدة

عقد قصر باكنغهام والأمير هاري وزوجته ميغان صفقة جديدة تخص إيجار منزل فروغمور الريفي والتجديدات التي بلغت قيمتها ملايين الدولارات.

وأشارت التقارير إلى أن دوقي ساسكس سيلتزمان بدفع إيجار المنزل الريفي والذي يتراوح بين 185 و280 ألف دولار لكل عام من الإقامة هناك، بالإضافة إلى سداد تكاليف التجديدات التي أجراها الزوجان على نفقة الدولة والبالغة تكلفتها حوالي 3 ملايين دولار.

إلا أنه وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أبرم القصر الملكي صفقة جديدة مع الأمير هاري بشأن المنزل الريفي المكون من 5 غرف نوم في قلعة وندسور، والتي تتضمن إعفاء هاري وميغان من سداد الإيجار المقدر بـ 850 ألف دولار.