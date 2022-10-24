منذر رياحنة يشارك في بطولة فيلم عن عملية الكرامة شرق ليبيا

وأوضح أنه يقدم في الفيلم شخصية أحادية، واضحة المعالم والتفاصيل ، شخصية لا توصف إلا بالشر، والشر المطلق، ولا يوجد له أي مبرر، وصعب علي، فمرات حين أمثل أعطي مبررات لماذا فعلت ذلك، لكن هذا الشخص لا يوجد له أي مبرر ولا أي منطق.

وأشار إلى أن الفيلم من إخراج أحمد ابو العطا وبمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم منهم مي سليم ودنيا عبد العزيز ومجموعة من الممثلين الليبيين.

ويوثق الفيلم جرائم الجماعات الإرهابية وتنظيم داعش داخل الأراضي الليبية عقب ثورة 17 فبراير 2011 وحتى تحرير بنغازي على يد الجيش الوطني الليبي في 2018.

ويضم العمل الذي بدأ تصويره نخبة من النجوم المصريين على رأسهم الفنان نضال الشافعي، وضياء عبد الخالق.

والعمل من إنتاج القوات المسلحة في ليبيا، ويوثق في إطار درامي الجرائم التي ارتكبتها الجماعات الإرهابية التي برزت في ليبيا، مستغلة حالة الانفلات التي أصابت البلاد عقب سقوط نظام معمر القذافي.