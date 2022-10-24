منذر رياحنة يشارك في بطولة فيلم عن عملية الكرامة شرق ليبيا
يشارك الممثل الأردني منذر الرياحنة في بطولة فيلم مصري- ليبي بإنتاج ضخم يجسد عملية الكرامة التي أطلقها القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر لمكافحة الإرهاب في شرق ليبيا.
و نشر مدير التوجيه المعنوي في القوات المسلحة الليبية اللواء خالد المحجوب على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" لقاء مع الفنان الأردني.
وأوضح الرياحنة في الحوار الذي أجراه مع برنامج انسايدر تيك على قناة دبي، أنه لم يتم الاتفاق بعد على اسم نهائي للفيلم، فهو حتى الآن يسمى "قبل النهاية" وربما نسميه "خريبيش"، وهي آخر منطقة تحصن فيها المتطرفون في مدينة بنغازي قبل تحريرها من الجيش الوطني الليبي.
وقال إن ليبيا جميلة، ولا تستحق إلا الجمال، ولكن القبح جاء عليها والحمد لله بعزيمة أولادها، قدروا أن يحافظوا على بلدهم" مضيفاً: أنا في ليبيا بين أهلي وناسي، والتصوير في ليبيا مثل التصوير في أي مكان، وزيادة محبة وإخلاص، وكل العاملين معنا متحمسون جداً لتقديم هذا العمل.
وأوضح أنه يقدم في الفيلم شخصية أحادية، واضحة المعالم والتفاصيل ، شخصية لا توصف إلا بالشر، والشر المطلق، ولا يوجد له أي مبرر، وصعب علي، فمرات حين أمثل أعطي مبررات لماذا فعلت ذلك، لكن هذا الشخص لا يوجد له أي مبرر ولا أي منطق.
وأشار إلى أن الفيلم من إخراج أحمد ابو العطا وبمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم منهم مي سليم ودنيا عبد العزيز ومجموعة من الممثلين الليبيين.
ويوثق الفيلم جرائم الجماعات الإرهابية وتنظيم داعش داخل الأراضي الليبية عقب ثورة 17 فبراير 2011 وحتى تحرير بنغازي على يد الجيش الوطني الليبي في 2018.
ويضم العمل الذي بدأ تصويره نخبة من النجوم المصريين على رأسهم الفنان نضال الشافعي، وضياء عبد الخالق.
والعمل من إنتاج القوات المسلحة في ليبيا، ويوثق في إطار درامي الجرائم التي ارتكبتها الجماعات الإرهابية التي برزت في ليبيا، مستغلة حالة الانفلات التي أصابت البلاد عقب سقوط نظام معمر القذافي.