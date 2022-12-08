سيلين ديون تلغي حفلاتها بسبب إصابتها بمرض عصبي

أعلنت المغنية الكندية سيلين ديون إلغاء 8 من حفلاتها المنتظرة في صيف 2023، وتأجيل جولتها الغنائية لربيع 2023، حتى عام 2024.

وكشفت سيلين ديون، 54 عاما، بفيديو نشرته عبر صفحاتها الموثقة في مواقع التواصل الاجتماعي أنها عانت في الفترة الماضية من تشنجات عضلية حادة، منعتها من الحركة والوقوف وحتى الغناء، وبعد إجراء عدة فحوصات، تبين أنها مصابة بمتلازمة "الشخص المتيبس"، التي تعد اضطرابا عصبيا نادرا جدا.

وفي هذه المتلازمة، يشعر المريض بتيبس في عضلات الجذع مع انقباضات وتشنجات عضلية تؤدي إلى ألم مزمن وتعيق الحركة وتعمل على انحناء الظهر.

وتعتبر هذه المتلازمة نادرة؛ لأنها تصيب 1 من بين مليون شخص بمنتصف العمر حول العالم.

ويقول الأطباء إن مرضى هذا الاضطراب يستجيبون للعلاج بشكل عام، لكن قد تنخفض جودة حياتهم لأن التصلب العضلي يمنعهم من القيام بالعديد من الأنشطة اليومية.

وأشارت المغنية الكندية إلى أنها الآن تمر بمرحلة علاج دقيقة، متمنتية أن تتحسن وتعود لجمهورها، كما قدمت الشكر لجميع الأطباء الذي يشرفون ويتابعون حالتها عن كثب.

وقالت سيلين ديون بعيون دامعة، إنها اشتاقت للوقوف على المسرح، واشتاقت لجمهورها، إلا أن وضعها الصحي الآن يمنعها من الغناء، الذي تعتبره مهنتها وموهبتها الأساسية.

وحصلت سيلين ديون على دعم جمهورها وعدد من زملائها، الذين أكدوا لها أنها ستعود أقوى من قبل وستتغلب على المرض، موجهين لها عبارت الدعم والمساندة.