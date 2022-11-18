قبل لبلبة.. نجمات رفضن تجسيد سيرتهن الذاتية في أعمال فنية

كشفت الفنانة المصرية لبلبة عن رفضها تجسيد سيرتها الذاتية في عمل فني بعد وفاتها، مشيرة إلى أن أعمال السيرة الذاتية لا تنجح في مصر سوى مسلسل "أم كلثوم" الذي قامت ببطولته الفنانة صابرين، فضلًا عن أن هناك أشخاصا في حياتها لا تحب أن يتم ذكرهم.

وأضافت لبلبة خلال ندوة أقيمت لها ضمن فعاليات الدورة 44 من مهرجان "القاهرة السينمائي الدولي" الذي تستمر فعالياته في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجاري: "أنا أحتفظ بجميع ملابسي التي شاركت بها في أعمال فنية منذ مرحلة الطفولة وحتى الآن، أحتفظ بها في مخزن خاص بي، وليس لدي أبناء ليتحدثوا عني بعد وفاتي، ولكن لدي أخت وأولادها، وأحفاد شقيقي".

وتابعت الفنانة المصرية: "لا أعلم إن كانوا سيوافقون على تقديم سيرتي الذاتية في عمل فني أم لا، ولكني أفضل ألا يتم تجسيدها، فالسيرة الوحيدة التي نجحت كانت (أم كلثوم)، فضلًا عن صعوبة إيجاد طفلة تقلد الفنانين وتمر بجميع بالمراحل التي مرت بها، وأنا قد أخبرت أحفاد أشقائي ألا يجسدوا سيرتي، لأن هناك أشخاصًا لا أحب أن يتم ذكرهم في سيرتي".

جدير بالذكر أن لبلبة ليست الفنانة الأولى التي أعلنت رفضها تجسيد سيرتها الذاتية، فقد سبقها عدد من الفنانات تستعرضهن "إرم نيوز" فيما يلي:

نادية الجندي

رفضت الفنانة المصرية نادية الجندي تجسيد سيرتها الذاتية في عمل فني، مشيرة إلى أنها لا ترى من الفنانات في الجيل الحالي من تستطع تجسيدها، موضحة أن حياتها الشخصية مليئة بالذكريات سواء كانت جيدة أو سيئة ولا ترى أن تقديمها على الشاشة أمر يهم المشاهد في شيء لذلك قررت عدم تناولها.

سميرة سعيد

أما الفنانة سميرة سعيد، فهي ضد أعمال السيرة الذاتية بشكل عام، رافضة تجسيد سيرتها في عمل فني، مؤكدة أنها ترفض أعمال السيرة الذاتية خاصة إن كانت حياة الفنان هادئة مثل حياتها.

نبيلة عبيد

أوصت الفنانة نبيلة عبيد عائلتها بعدم تناول سيرتها الذاتية في عمل فني بعد وفاتها، مشيرة إلى أن حياتها الشخصية وسيرتها الذاتية خط أحمر، وترفض الإفصاح عنها لأنها لا تهم الجمهور في شيء، وليس من حق أحد تناولها.

شادية

رغم أن حياة الفنانة المصرية المعتزلة شادية مليئة بالتفاصيل الهامة التي تصلح أن تكون عملاً فنيًا مثيرًا، ورغم العروض الكثيرة التي تلقتها الفنانة الراحلة من أجل تجسيد سيرتها الذاتية، إلا أنها رفضت ذلك، موضحة أنها تحب أن تبقى حياتها الشخصية وذكرياتها لها وحدها، ولأسرتها بعد وفاتها.

هند رستم

رفضت ابنة الفنانة الراحلة هند رستم تجسيد سيرتها الذاتية في عمل فني، رغم العروض الكثيرة والمغرية التي تلقتها، مؤكدة أن والدتها كانت لا تحب هذه النوعية من الأعمال، وترى أنها تشوه صورة الفنان لدى الجمهور، ما جعلها تؤكد أنها لن توافق على تجسيد حياة والدتها.