إصابة أميتاب باتشان أثناء تصوير فيلم Project K

أصيب نجم بوليوود أميتاب باتشان أثناء تصوير أحدث أعماله في جنوب الهند.

وأعلن النجم الهندي عبر مدونته الخاصة تعرضه لإصابة حادة أثناء تصوير فيلمه الجديد Project K في حيدر آباد.

وقال باتشان (80 عامًا) إنه أصيب بكسر في غضروف بضلعه الأيمن وتمزق عضلي أثناء تصوير فيلمه، مشيرًا أن الإصابة "مؤلمة" ونصحه الطبيب بضرورة الراحة والالتزام بالبقاء بمنزله في مومباي.

وأوضح أنه تم تعليق تصوير دوره في الفيلم وتأجيله لحين تعافيه بشكل كامل وحتى يصرح طبيبه بذلك.

ووجه كلماته لمعجبيه الذين عادة ما يحتشدون خارج منزله، وقال: "لن أتمكن من لقائكم هذا المساء، فلا تأتوا، كل شيء على ما يرام".