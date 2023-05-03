رحمة رياض: شعرت بالقهر بعد تبرؤ شقيقي مني

ردت الفنانة العراقية، رحمة رياض، على إعلان شقيقها التبرؤ منها عبر فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أنها "سامحته" بعد أن اعتذر منها، وغفرت له ما بدر منه، كونها تعتبره سندها في الحياة.

وقالت "رياض" خلال استضافتها وزوجها ألكسندر علوم في برنامج "سهير شو" مع الإعلامية سهير القيسي، إن ما فعله شقيقها كان صدمة لها في البداية، وجعلها تشعر بالقهر والحزن والألم، مبينة أنها عذرته في ما بدر منه، لما تعرفه من ضغوطات المجتمع، الذي ينتقد الآخرين ويعاير الناس بأقربائهم وأهاليهم.