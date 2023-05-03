رحمة رياض: شعرت بالقهر بعد تبرؤ شقيقي مني
ردت الفنانة العراقية، رحمة رياض، على إعلان شقيقها التبرؤ منها عبر فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أنها "سامحته" بعد أن اعتذر منها، وغفرت له ما بدر منه، كونها تعتبره سندها في الحياة.
وقالت "رياض" خلال استضافتها وزوجها ألكسندر علوم في برنامج "سهير شو" مع الإعلامية سهير القيسي، إن ما فعله شقيقها كان صدمة لها في البداية، وجعلها تشعر بالقهر والحزن والألم، مبينة أنها عذرته في ما بدر منه، لما تعرفه من ضغوطات المجتمع، الذي ينتقد الآخرين ويعاير الناس بأقربائهم وأهاليهم.
وعن المطربين العراقيين، أكدت الفنانة رحمة رياض أنهم معروفون ومهمون في جميع أنحاء الوطن العربي، برغم قلة عددهم، لكنهم تمكنوا من إثبات أنفسهم على الساحة الفنية، بسبب قدرتهم على غناء جميع اللهجات بسهولة، إلى جانب صعوبة غناء اللهجة العراقية من قبل أي فنان عربي، معلقة: "الفنان العراقي متصدر الحفلات حالياً".
كما عبرت رحمة عن حبها للفنانة اللبنانية إليسا، متمنية لقاءها قريبا، ومؤكدة أن إليسا فنانة يغار منها كل فنان، لأنها الأكثر نجاحا من بين الفنانات العربيات، ووجودها مهم جداً بالساحة الفنية سواء على الصعيد الشخصي أو العملي، وهي مثال مهم، وهي تحبها وتحترمها كثيراً.