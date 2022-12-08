تفاقم "البطالة الفنية" في مصر
تعالت الشكاوى خلال الفترة الأخيرة، في الوسط الفني المصري، من الظروف المعيشية الصعبة بسبب معاناة بعض الفنانين من البطالة، وخاصة من أصحاب الأدوار الثانوية.
وجعلت تلك الظروف الفنانين يخرجون عن صمتهم، واحداً تلو الآخر، كاشفين تفاصيل معاناتهم بسبب البطالة، لعل شركات الإنتاج "تنتبه إليهم" مثل زملائهم الذين عادوا إلى الشاشة بعد غياب طويل.
الدور ينادي صاحبه
“الدور ينادي صاحبه”، هكذا رد المنتج الفني المصري وائل علي، على ادعاء اختيار فنانين بعينهم للعمل مع تهميش فئة كبيرة، نافياً استقباله كمسؤول شركة إنتاج قوائم من نقابة الممثلين أو أي جهة أخرى.
وقال علي لـ"إرم نيوز"، إن "الفن رسالة لكنه أيضا صناعة، تستهدف من خلاله شركات الإنتاج الربح المادي، لذلك يكون اختيارها للممثلين قائمًا على مَن يفضله الجمهور ويكون مناسبًا للشخصية التي سيؤديها للعمل وتحقق له النجاح".
وتابع "سمعت ما يقال مِن إن هناك قوائم تعرض لاختيار ممثلين عن غيرهم، ولكن بالنسبة لنا لم يعرض أحد علينا أي قوائم، ولا أعرف أحدًا بعينه طلب منه هذا".
السيناريو هو الحكم
وقال المنتج والسيناريست معتز فتيحة، إن معيار اختيار الممثلين للأدوار الفنية، مرتبط بالسيناريو المكتوب ومن يتماشى معه الدور وليست أي معايير أخرى، لأن "النص هو من يحكم".
وأضاف فتيحة لـ"إرم نيوز"، أن "السيناريو يفرض على المنتج وصناع العمل اختيار الممثلين المرشحين لتلك الشخصية"، مؤكداً كامل احترامه لجميع العاملين في الوسط الفني ومن أثروا الساحة الفنية بأعمالهم السابقة وأبعدتهم الظروف في الفترة الأخيرة.
واستطرد "شركات الإنتاج لا تريد الخسارة ولا تبحث عنها، لمجرد إرضاء أي جهة، فهي تنفق على العمل للربح منه وليس لإرضاء جهة معينة تفرض عليها اختيارات بعينها".
وأشار إلى أن أحدًا "لم يَعرض عليه قوائم تفرض عليه أسماء بعينها".
النقابة ترد
وبدورها، نفت نقابة المهن التمثيلية توجيهها قوائم بأسماء الممثلين، إلى شركات الإنتاج.
وأكد عضو مجلس النقابة منير مكرم لـ"إرم نيوز"، "عدم تدخل النقابة نهائياً مع شركات الإنتاج في اختيار الممثلين للأدوار بالأعمال المختلفة".
وقال مكرم "هذه ادعاءات كاذبة وشركات الإنتاج حرة في مَن تختاره لشخصية معينة، لا يجب أن تكون النقابة شماعة لكل شيء، ونحن لا نترك أحدًا، ودائمًا النقابة تساند منتسبيها".
وأضاف "يقولون أشرف زكي يرسل قوائم بأسماء فنانين بعينهم، أنا عضو مجلس نقابة ولا أعمل، ألم يكن أولى أن يوضع اسمي في هذه القوائم في حال صحة تلك المزاعم".
أعداد الممثلين
ورأت الناقدة الفنية خيرية البشلاوي، أن السبب في تزايد البطالة في الوسط الفني، "العدد الهائل للممثلين"، خاصة بعد ظهور الأجيال الجديدة بعد عام 2011؛ ما أدى لعدم قدرة الصناعة على استيعاب تلك الأعداد.
وقالت البشلاوي، لـ"إرم نيوز"، إن "المسلسلات والأفلام والدراما بشكل عام مشاريع تجارية إلى جانب كونها فنية، فمن الطبيعي المشروع التجاري يبحث عن الوجوه التي تساعد على تسويق العمل بشكل جيد وتسهم في نجاحه لتحقيق الربح المستهدف بغض النظر عن أي أمور أخرى تتعلق بأن هناك فنانين يعانون البطالة".
وأضافت "رغم تزايد البطالة إلا أن السائد دائمًا حاليًّا وقديمًا، أن صناعة الدراما في مصر لا تستوعب عدد الممثلين المتواجدين والمسجلين بنقابة الممثلين".
ولفتت البشلاوي، إلى أن الوجوه الجديدة لم تأخذ فرص غيرها، "والموهبة الآن هي مَن تحكم لأنها هي من تؤثر في العمل الفني بالنجاح المادي وهو ما يبحث عنه صناع الدراما".