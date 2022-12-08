تفاقم "البطالة الفنية" في مصر

الدور ينادي صاحبه

“الدور ينادي صاحبه”، هكذا رد المنتج الفني المصري وائل علي، على ادعاء اختيار فنانين بعينهم للعمل مع تهميش فئة كبيرة، نافياً استقباله كمسؤول شركة إنتاج قوائم من نقابة الممثلين أو أي جهة أخرى.

وقال علي لـ"إرم نيوز"، إن "الفن رسالة لكنه أيضا صناعة، تستهدف من خلاله شركات الإنتاج الربح المادي، لذلك يكون اختيارها للممثلين قائمًا على مَن يفضله الجمهور ويكون مناسبًا للشخصية التي سيؤديها للعمل وتحقق له النجاح".

وتابع "سمعت ما يقال مِن إن هناك قوائم تعرض لاختيار ممثلين عن غيرهم، ولكن بالنسبة لنا لم يعرض أحد علينا أي قوائم، ولا أعرف أحدًا بعينه طلب منه هذا".

السيناريو هو الحكم

وقال المنتج والسيناريست معتز فتيحة، إن معيار اختيار الممثلين للأدوار الفنية، مرتبط بالسيناريو المكتوب ومن يتماشى معه الدور وليست أي معايير أخرى، لأن "النص هو من يحكم".

وأضاف فتيحة لـ"إرم نيوز"، أن "السيناريو يفرض على المنتج وصناع العمل اختيار الممثلين المرشحين لتلك الشخصية"، مؤكداً كامل احترامه لجميع العاملين في الوسط الفني ومن أثروا الساحة الفنية بأعمالهم السابقة وأبعدتهم الظروف في الفترة الأخيرة.

واستطرد "شركات الإنتاج لا تريد الخسارة ولا تبحث عنها، لمجرد إرضاء أي جهة، فهي تنفق على العمل للربح منه وليس لإرضاء جهة معينة تفرض عليها اختيارات بعينها".

وأشار إلى أن أحدًا "لم يَعرض عليه قوائم تفرض عليه أسماء بعينها".