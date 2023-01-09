ماذا طلب جورج وسوف من مشيعي جثمان نجله وديع؟ (فيديو)
طلب الفنان السوري جورج وسوف من مشيعي جثمان نجله وديع، عدم إطلاق الرصاص حتى لا يصاب أحد، ويزداد الألم.
وخرج "وسوف" في مقطع فيديو من داخل السيارة أثناء ذهابه إلى دفن نجله "وديع"، قال فيه: "حبايب قلبي، رجاء عندكم، أنا قدام النعش رايح أدفن ودوعة في مثواه الأخير، ما بدي أسمع أي طلقة رصاص، لأن ما بدي حد يحصله حاجة، هيكون ساعتها الجرح عميقًا، والجرح جرحين، لو ليَّ خاطر عندكم".
وانتهت مراسم دفن وديع، نجل الفنان السوري جورج وسوف، حيث خرجت الجنازة من كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس، ليوارى جثمانه في مسقط رأسه بمنطقة "كفرون" في سوريا.
وجرى نقل جثمان "وديع" إلى الكنيسة، على وقع مجموعة من الأغاني التي قدمها والده الفنان جورج وسوف، بحسب ما أظهرته مقاطع فيديو متداولة عبر تويتر.
ومن المُقرر استقبال العزاء "يومي الإثنين والثلاثاء، في صالون كنيسة مار الياس، ابتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر وحتى الساعة السابعة مساء، ويوم السبت 14 يناير/ كانون الثاني، في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهرًاوحتى الساعة السادسة مساءً".
وطلبت أسرة جورج وسوف من المعزّين في وفاة وديع، "إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة".