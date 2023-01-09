ماذا طلب جورج وسوف من مشيعي جثمان نجله وديع؟ (فيديو)

وخرج "وسوف" في مقطع فيديو من داخل السيارة أثناء ذهابه إلى دفن نجله "وديع"، قال فيه: "حبايب قلبي، رجاء عندكم، أنا قدام النعش رايح أدفن ودوعة في مثواه الأخير، ما بدي أسمع أي طلقة رصاص، لأن ما بدي حد يحصله حاجة، هيكون ساعتها الجرح عميقًا، والجرح جرحين، لو ليَّ خاطر عندكم".

وانتهت مراسم دفن وديع، نجل الفنان السوري جورج وسوف، حيث خرجت الجنازة من كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس، ليوارى جثمانه في مسقط رأسه بمنطقة "كفرون" في سوريا.