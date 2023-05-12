أنباء عن انفصال باسم ياخور ورنا الحريري

تداولت حسابات إخبارية أنباء عن انفصال الفنان السوري باسم ياخور عن زوجته الكاتبة رنا الحريري، وسط تساؤلات متابعين عن صحة ذلك.

وجاءت الأنباء عقب إلغاء الكاتبة السورية متابعة زوجها عبر حسابها في موقع "إنستغرام".

كما أن من الملاحظ عبر حساب "الحريري" حذفها جميع الصور التي تجمعها بزوجها باسم ياخور، بينما لا تزال هي من ضمن متابعي زوجها، وكذلك لا تزال صورها معه على حسابه في "إنستغرام".

وزادت الكاتبة من شكوك المتابعين عندما نشرت رسالة عبر الستوري بحسابها في "إنستغرام" عقب حذف الصور وقالت: "الحياة لا تصبح أسهل أنت الذي تصبح أقوى".

كما ألمحت في رسالة أخرى إلى أنه من المهم تلقي الدعم، دون أن تتطرق إلى ضرورة دعم الزوج.

وزعمت الأنباء المتداولة، بأن الانفصال بين باسم ورنا تمّ بهدوء وبعيداً عن وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، كما أشارت إلى أن انفصالهما تم قبل مدة، وليس في الوقت الحالي كما هو متداول.

ورغم هذه الضجة حول الانفصال، فإن باسم ياخور ورنا حريري التزما الصمت ولم يردّا حتى الآن.

يذكر أن الثنائي لديهما طفل وحيد يدعى "روي".