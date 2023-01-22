العثور على الإعلامي والفنان اليمني محمد سعيد منصر متوفى داخل منزله
عُثر مساء اليوم الأحد، على الإعلامي والفنان اليمني محمد سعيد منصر، متوفَّى داخل منزله بمديرية كريتر في العاصمة المؤقتة عدن.
جاء ذلك في بيان أصدرته نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين في اليمن، نعت فيه الفنان الراحل.
وجاء في البيان الذي نشرته وسائل إعلام محلية: "نعت نقابة الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين الإذاعي المخضرم والفنان محمد سعيد منصر، الذي وافته المنية داخل منزله الكائن في حارة القاضي بكريتر في العاصمة عدن".
وذكر الإعلام المحلي، أن جيران "منصر" أبلغوا الشرطة بانبعاث رائحة من منزله، والتي بدورها عثرت عليه متوفَّى داخله.
وكان الفنان العدني يعيش وحيدًا، وفق المصدر ذاته.
والراحل من مواليد، العام 1944، ويعد أحد أبرز رواد الحركة الإذاعية في عدن، كما أنه شقيق الفنانة صباح منصر.
وبدأ "منصر" نشاطه الفني في ستينيات القرن الماضي، وله العديد من الأغاني الوطنية والعاطفية، منها: "سلّم عليا الزين"، "ياطلعين الجبل"، "ياريت ماكان الذي كان".
ومن أشهر أغانية الوطنية على الإطلاق أغنية "نوفمبر الميمون".
وذكرت نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين، في نعيها للفنان منصر: "عرف أهل المدينة محمد سعيد فردًا من إحدى الأسر الفنية العتيقة التي ارتبطت بالفن والموسيقى والطرب، ومنها انطلق خاله الموسيقار الراحل أحمد بن أحمد قاسم".