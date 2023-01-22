العثور على الإعلامي والفنان اليمني محمد سعيد منصر متوفى داخل منزله

عُثر مساء اليوم الأحد، على الإعلامي والفنان اليمني محمد سعيد منصر، متوفَّى داخل منزله بمديرية كريتر في العاصمة المؤقتة عدن.

جاء ذلك في بيان أصدرته نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين في اليمن، نعت فيه الفنان الراحل.