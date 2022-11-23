حسن شاكوش: لهذا السبب اختارني "الفيفا" للغناء في مونديال قطر
قال مغني المهرجانات المصري حسن شاكوش، إن سبب اختياره من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للغناء ضمن فعاليات كأس العالم 2022 المقام حاليا بقطر، شعبيته الكبيرة، وأرقام مشاهداته على يوتيوب.
وكان حسن شاكوش قد أعلن عن مشاركته في احتفالات كأس العالم المقامة بقطر، حيث سيقدم حفلا ضمن فعالياته، ما أثار موجة من الانتقادات والسخرية من شاكوش والفيفا.
وأوضح شاكوش، في مداخلة تلفزيونية: "القائمون على تنظيم الاحتفال تواصلوا مع مدير أعمالي، ولا أعرف تحديدًا الشخص الذي تواصل مع مدير أعمالي، لكن القرار جاء من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للمنظمين للحفلات هناك ومن ثم تم التواصل معه لإحياء حفل في قطر للجماهير".
وكشف شاكوش المعايير التي تم اختياره بسببها قائلاً: "معايير اختيار الفنانين هناك كثيرة منها المشاهدات والتألق والنجاح، وبالطبع لن يختاروا أي مغن للمشاركة، هم يختارون فنانًا يكون معروفًا لدى الجمهور، وله مشاهدات وأرقام فلكية على يوتيوب، وأنا ضمن هؤلاء".
وتابع: "جمهور كأس العالم متعدد الجنسيات، لذلك كان اختيارهم يعتمد على الفنانين ذوي الشعبية الكبيرة في العالم".
وأوضح شاكوش أن حضور حفله سيكون للأشخاص الذين يحملون تذاكر حضور المباريات.
وأكد مغني المهرجانات المصري أنه يجهز لأغنية جديدة سيغنيها في قطر، وتتحدث عن كرة القدم، متمنيا أن تنال إعجاب الجمهور.
وكان اتحاد الفيفا قد دافع عن حسن شاكوش بعد السخرية منه بسبب مشاركته في الغناء على هامش فعاليات كأس العالم، وذلك من خلال صفحته الرسمية، حيث نشر صورته وعلق عليها "حسن شاكوش هو مغن مصري اشتهر بأغانيه التي تعكس جوانب من الحياة في العالم العربي، وطموحات أبنائه، ولكن بإيقاعات موسيقية شعبية، وحقق انتشاراً كبيراً بأغنيتيه مهرجان بنت الجيران وحبيبتي".
وأضاف بيان الفيفا: "نشأ الفنان في محافظة الجيزة حيث اكتشف شغفه بالغناء في الشارع الذي يحفل بالكثير من الأصوات والأنماط الموسيقية."
وواصل: "أما أغنيته المصورة (حبيبتي) فقد حققت 100 مليون مشاهدة خلال عام 2021، وتوسعت قاعدة متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي التي يتواصل فيها مع المعجبين وينشر تحديثات من حياته وأعماله، إذ يتابعه أكثر من 6 ملايين شخص عبر فيسبوك وحده".