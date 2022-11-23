حسن شاكوش: لهذا السبب اختارني "الفيفا" للغناء في مونديال قطر

قال مغني المهرجانات المصري حسن شاكوش، إن سبب اختياره من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للغناء ضمن فعاليات كأس العالم 2022 المقام حاليا بقطر، شعبيته الكبيرة، وأرقام مشاهداته على يوتيوب.



وكان حسن شاكوش قد أعلن عن مشاركته في احتفالات كأس العالم المقامة بقطر، حيث سيقدم حفلا ضمن فعالياته، ما أثار موجة من الانتقادات والسخرية من شاكوش والفيفا.



وأوضح شاكوش، في مداخلة تلفزيونية: "القائمون على تنظيم الاحتفال تواصلوا مع مدير أعمالي، ولا أعرف تحديدًا الشخص الذي تواصل مع مدير أعمالي، لكن القرار جاء من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للمنظمين للحفلات هناك ومن ثم تم التواصل معه لإحياء حفل في قطر للجماهير".



وكشف شاكوش المعايير التي تم اختياره بسببها قائلاً: "معايير اختيار الفنانين هناك كثيرة منها المشاهدات والتألق والنجاح، وبالطبع لن يختاروا أي مغن للمشاركة، هم يختارون فنانًا يكون معروفًا لدى الجمهور، وله مشاهدات وأرقام فلكية على يوتيوب، وأنا ضمن هؤلاء".