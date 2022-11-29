الأربعاء أول جلسة لمحاكمة ليلى غفران بتهمة "سب" محاميها السابق
كشف المحامي المصري حسن أبو العنين، عن إحالة موكلته السابقة ومواطنته الفنانة ليلى غفران، إلى المحاكمة، على أن تعقد أول جلسة غدًا الأربعاء؛ لاتهامها بسبه وقذفه والتشهير به واتهامه بسرقة خاتم ألماس.
وقال أبو العنين، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز": "بعد عامين من التحقيقات، قررت النيابة العامة المصرية إحالة ليلى غفران إلى المحكمة الاقتصادية في اتهامها بسبي وقذفي والتشهير بي".
المحامي المصري طلب تعويضًا ماليًا قدره مليون جنيه لما لحق به من "أضرار مادية ومعنوية زيفًا" من ليلى غفران
وكانت غفران، قد عادت إلى إثارة الجدل من جديد عبر اتهامها لمحاميها السابق بسرقته خاتمًا مرصعًا بالألماس، عبر منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
جاء ذلك بعد مرور أكثر من 11 عامًا على غلق هذه القضية؛ الأمر الذي أدى إلى تساؤل الكثيرين من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن مصير الخاتم.