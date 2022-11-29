الأربعاء أول جلسة لمحاكمة ليلى غفران بتهمة "سب" محاميها السابق

وكانت غفران، قد عادت إلى إثارة الجدل من جديد عبر اتهامها لمحاميها السابق بسرقته خاتمًا مرصعًا بالألماس، عبر منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

جاء ذلك بعد مرور أكثر من 11 عامًا على غلق هذه القضية؛ الأمر الذي أدى إلى تساؤل الكثيرين من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن مصير الخاتم.