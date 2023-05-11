وفاء مكي وهند عاكف تكشفان معلومات مثيرة عن شهادة ميار الببلاوي

بدورها، صرحت هند عاكف لـ"إرم نيوز" أن ميار الببلاوي أبلغتها أنها تمتلك دليل براءة وفاء مكي، لكنها تلقت تهديدات، وعليه قامت بإخفاء الدليل طوال هذه السنوات.

وأضافت أن ميار الببلاوي أبلغتها أن الخادمتين حين حضرتا إليها كانتا بأفضل حال، ولم تكن تظهر عليهما أية آثار تعذيب، لافتة إلى أن الببلاوي أخبرت زوجها آنذاك أنها ستشهد لصالح وفاء مكي، لكنه تشاجر معها، ووقعت بينهما مشاكل كثيرة، إذ كانا يتلقيان تهديدات يتم وضعها على السيارة، الأمر الذي دفع زوج الببلاوي إلى تسفيرها إلى سوريا.

وأكدت عاكف أن ميار الببلاوي كانت دائما تخبرها أن "ضميرها" يعذبها، خاصة حين وصلها أن وفاء مكي كانت تنادي في المحكمة، وتطلب حضورها لتقدم دليل البراءة.