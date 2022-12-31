وفاة المذيعة الأمريكية باربرا والترز عن 93 عاما

توفيت الصحفية الأمريكية باربرا والترز، أول امرأة تقدم نشرة أخبار مسائية في الولايات المتحدة، عن عمر يناهز 93 عاماً، وفقا لما أعلنته الجمعة قناة "إيه بي سي"، حيث عملت لسنوات طويلة.

وكانت نجمة البرامج التلفزيونية الأمريكية قد ودعت المشاهدين في عام 2014، مع عبارة "أراكم قريباً" باللغة الفرنسية، بعد أكثر من 50 عاماً من العمل على الشاشة، وكان عمرها آنذاك 84 سنة.

ولم تذكر الشبكة الأمريكية سبب الوفاة أو مكانها.

وكانت باربرا والترز أجرت مقابلات مع جميع الرؤساء الأمريكيين، من ريتشارد نيكسون إلى باراك أوباما، إضافة إلى قادة أجانب مثل صدام حسين وأنور السادات وفيدل كاسترو والدالاي لاما ومشاهير آخرين مثل بيت ديفيس وأنجلينا جولي.