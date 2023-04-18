شيماء سيف تنهار في مقلب "رامز نيفر إند"
أصيبت الممثلة المصرية شيماء سيف بالانهيار، جراء الصراخ بعد وقوعها ضحية في مقلب برنامج "رامز نيفر إند" الذي يقدمه رامز جلال، عبر شاشة الـ"mbc مصر".
وشهد هذا الموسم وقوع العديد من الفنانين ونجوم الرياضة في مقلب البرنامج، كان أبرزهم: أحمد السقا ومحمد رمضان ورنا رئيس ومحمد فؤاد ومصطفى كامل ونهال عنبر وحسام الحسيني ومحمود كهربا"، وغيرهم من الفنانين.
وقدم جلال، الفنانة شيماء سيف، قائلا: "شعار حلقتنا النهاردة لا للتنمر، الوزن عمره ما كان مقياس معانا ضيفة من الوزن التقيل، بقت فتاة أحلام الجيل، غيرت رأي الشباب في فتاة أحلامهم، خد المدملكة وسيبك من الرفيعة المفستكة، تروح البيت تلاقي بامية محشي، دمها خفيف نغشة، وفي الشتا مش هتحتاج لبس كتير هو طقم طقمين، هتصرف على الأكل شوية، زيت مورتة، معانا ومعاكو، مانيكان الفن، بارينة السينما شيماء سيف”.
ووقع اختيار "الوزة عزة" على "المطعم الطائر" في المقلب، وعبر جلال، عن تخوفه من الحلقة قائلا: "لو لفت شوية في الغسالة هتتكور وتبقا كورة كفر".
وانتابت الفنانة سيف، حالة من الصدمة خلال مقلب "المطعم الطائر"، قائلة: "يا نهار أسود يا نهار أسود هنقع، يارب يارب"، فيما رددت الشهادتين أثناء ذلك.
وعقب اكتشاف المقلب وكشف وجه جلال، للفنانة سيف، قالت: "وحياة ربنا ما عندك ريحة الدم، يا شيخ يلعن أبو شكلك بقى".