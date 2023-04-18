شيماء سيف تنهار في مقلب "رامز نيفر إند"

وقدم جلال، الفنانة شيماء سيف، قائلا: "شعار حلقتنا النهاردة لا للتنمر، الوزن عمره ما كان مقياس معانا ضيفة من الوزن التقيل، بقت فتاة أحلام الجيل، غيرت رأي الشباب في فتاة أحلامهم، خد المدملكة وسيبك من الرفيعة المفستكة، تروح البيت تلاقي بامية محشي، دمها خفيف نغشة، وفي الشتا مش هتحتاج لبس كتير هو طقم طقمين، هتصرف على الأكل شوية، زيت مورتة، معانا ومعاكو، مانيكان الفن، بارينة السينما شيماء سيف”.