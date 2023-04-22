سبب وفاة الفنان السوري محمد قنوع
قال مقربون من الفنان السوري محمد قنوع وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إن سبب وفاته، اليوم السبت، هو احتشاء في عضلة القلب وهي أحد أعراض النوبات أو الجلطات القلبية.
وفي وقت لاحق أكدت ذلك وكالة الأنباء الرسمية السورية سانا.
ولم يُعرف عن الممثل الراحل معاناته من أي مرض، وأفادت وسائل إعلام محلية بأن وفاته جاءت بعد عملية قسطرة قلبية.
ويحصل الاحتشاء نتيجة انسداد في الشرايين التاجية، ولا تصل كمية كافية من الأوكسجين إلى عضلة القلب ما يؤدي إلى توقفه.
وصدم رحيل قنوع محبيه والذي جاء في ثاني أيام عيد الفطر وبعد تحقيقه نجاحا في دوره الذي أداه بمسلسل "العربجي" وهو شخصية "شومان".
وكتب صديقه عدنان حميدة: "خبر صاعق ومحزن إنا لله وإنا إليه راجعون، وفاة الفنان القدير والصديق محمد قنوع إثر جلطة قلبية. الله يرحمك أيها الإنسان النبيل والصادق المؤمن".
ولد الراحل في أيلول/سبتمبر من العام 1973، في دمشق، وانضم إلى نقابة الفنانين السوريين العام 1998.
وهو نجل الفنّان والمخرج الإذاعي الراحل مروان قنوع.
كانت انطلاقته مع الفنان السوري ياسر العظمة في العام 1995 في السلسلة الكوميدية الشهيرة "مرايا"، وظل حاضرًا في جميع أجزائها.
من أبرز الأعمال الدرامية التي شارك فيها: "غزلان في غابة الذئاب، باب الحارة، ليالي الصالحية، أبو المفهومية، عصر الجنون".
وشارك أيضًا في: "شاء الهوى، أسياد المال، على حافة الهاوية، بيت جدي، زمن العار، الشام العدية، أسعد الوراق، أهل الراية، أبو جانتي، الولادة من الخاصرة، وأخيرا العربجي".