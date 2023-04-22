سبب وفاة الفنان السوري محمد قنوع

ولد الراحل في أيلول/سبتمبر من العام 1973، في دمشق، وانضم إلى نقابة الفنانين السوريين العام 1998.

وهو نجل الفنّان والمخرج الإذاعي الراحل مروان قنوع.

كانت انطلاقته مع الفنان السوري ياسر العظمة في العام 1995 في السلسلة الكوميدية الشهيرة "مرايا"، وظل حاضرًا في جميع أجزائها.

من أبرز الأعمال الدرامية التي شارك فيها: "غزلان في غابة الذئاب، باب الحارة، ليالي الصالحية، أبو المفهومية، عصر الجنون".

وشارك أيضًا في: "شاء الهوى، أسياد المال، على حافة الهاوية، بيت جدي، زمن العار، الشام العدية، أسعد الوراق، أهل الراية، أبو جانتي، الولادة من الخاصرة، وأخيرا العربجي".