جمال سليمان يرد على اتهامه بـ"شتم" الفنان الراحل شادي زيدان
ردّ الفنان السوري جمال سليمان، اليوم الإثنين، على ما يتردد بأنه "شتم" مواطنه الفنان الراحل شادي زيدان.
وقال سليمان، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أحد المواقع الوضيعة التي تنشر الأكاذيب، ادعت أنني شتمت الراحل شادي زيدان، وأن عائلة شادي قد ردت علي".
وأضاف: "من حيث المبدأ أنا لا أتردد بالرد على أفكار الآخرين إن اختلفت مع أفكاري، ولكني لا أشتم حتى من شتمني، لأن هذا ليس من شيمي"، متابعًا: "لقد أحزنتني وفاة شادي، جدًا، واتصلت بأخي أيمن، معزيًا.. بيني وبين أيمن، وعائلته عشرة طويلة وخبز وملح ونحن تربينا على احترام ذلك".
وتوفي الفنان السوري شادي زيدان، في 24 شباط / فبراير الماضي، عن عمر ناهز 49 عاما، بعد أيام من تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها المستشفى.
والراحل هو شقيق الفنانين أيمن ووائل زيدان، واشتهر في بداياته بالأدوار الكوميدية، مثل شخصية "محروس" في مسلسل "عيلة 6 نجوم" العام 1997، ليقدم بعد ذلك عشرات الأدوار المتنوعة على شاشة التلفزيون.
ومن أبرز المسلسلات التي شارك فيها شادي زيدان "طيور الشك" و"عائد إلى حيفا" و"أنشودة المطر"، كما كان قد انتهى مؤخرا من تصوير دوره في مسلسل "زقاق الجن" الذي سيعرض في السباق الرمضاني المقبل.