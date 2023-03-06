جمال سليمان يرد على اتهامه بـ"شتم" الفنان الراحل شادي زيدان

وأضاف: "من حيث المبدأ أنا لا أتردد بالرد على أفكار الآخرين إن اختلفت مع أفكاري، ولكني لا أشتم حتى من شتمني، لأن هذا ليس من شيمي"، متابعًا: "لقد أحزنتني وفاة شادي، جدًا، واتصلت بأخي أيمن، معزيًا.. بيني وبين أيمن، وعائلته عشرة طويلة وخبز وملح ونحن تربينا على احترام ذلك".

وتوفي الفنان السوري شادي زيدان، في 24 شباط / فبراير الماضي، عن عمر ناهز 49 عاما، بعد أيام من تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها المستشفى.