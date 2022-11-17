سامية الجزائري تظهر في "صالون زهرة" بعد غياب وتضفي لمستها الكوميدية على العمل

شهد الموسم الثاني من مسلسل "صالون زهرة"، الذي يعرض حاليا عبر منصة شاهد الرقمية، عودة الفنانة السورية البارزة سامية الجزائري، بعد غياب.

وتشارك الجزائري في الموسم الثاني من المسلسل بظهور خاص مع مواطنتها الفنانة السورية وفاء موصلي والفنانة هدى شعراوي، بجانب أبطال العمل نادين نجيم ومعتصم النهار، والمخرج جو بوعيد.

وتؤدي سامية الجزائري دورها في المسلسل وتكون والدة معتصم النهار (أنس) بطل العمل الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي.

وبسبب الغلاء والظروف المعيشية، يفتتح (أنس) مقهى لتقديم الأرجيلة تتردّد عليه النساء، وهو ما يسبب خلافات وغيرة بينه وبين زوجته (زهرة) نادين نجيم، التي تفتتح أيضا "صالون" حلاقة رجالي "موس وشفرة"، بعدما باتت الأوضاع المعيشية غاية في الصعوبة بالنسبة لها.

ويقف أمام صالون زهرة الجديد، طابور من الرجال ينتظرون دورهم بفارغ الصبر، وتضطر زهرة لأن تستعين بزيكو وفادي لمساعدتها، واللذين يورطانها بمشاكل كبيرة بعد ذلك، بحسب ما جاء في الحلقات الأولى من المسلسل.

وتظهر سامية الجزائري "والدة أنس"، خلال تواصل الأحداث، بعدما وصلت حافلة من سوريا، مع خالته وعمته في زيارة عائلية مفاجئة لأنس وزهرة، لكن في وقت غير مناسب للجميع، بعد افتتاح نجلها مقهى لتقديم الأرجيلة وزوجته "صالون" الحلاقة الرجالي، ليضع معتصم النهار في ورطة.

وصول أم "أنس" وقريباتها في ذلك التوقيت من الأحداث يجعل الأمور تتأزم، خاصة وأنهم لا يعرفون الكثير عن تفاصيل حياة أنس وزهرة مما يسبب الكثير من المواقف المحرجة والمضحكة في قالب كوميدي تشويقي، إذ يتواصل عرض حلقات العمل حاليا.

وشهدت مشاركة سامية الجزائري في المسلسل احتفاء خاصا بتواجدها من قبل صناع وأبطال العمل، حيث قال مخرج العمل اللبناني جو بوعيد إنه "شرف له أن تقف أمام عدسته سامية الجزائري"، وسط ترحيب كبير من جميع فريق عمل المسلسل، على رأسهم نادين نجيم ومعتصم النهار.

يشار إلى أن سامية الجزائري خلال مسيرتها الفنية قدمت العديد من الأعمال التي أثرت الحياة الفنية السورية والعربية ومنها: "يوميات جميل وهناء" و"عائلة 5 نجوم" و"ليالي الصالحية"، و"عائلة 6 نجوم" و"مرايا" و"أيام شامية" وغيرها.