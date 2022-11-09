السعودية.. تعاطف واسع مع ثلاثة مشاهير يعانون من مرض عضال

تعاطف آلاف السعوديين، مع ثلاثة مشاهير من أبناء بلدهم، يعاني اثنان منهم من المرض العضال بينما واجه الثالث وعكة صحية مؤخرا.

ولمع نجم الشبان الثلاثة، إبراهيم السويلم وإبراهيم العسيري ومحمد السكران في مواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات الماضية، وقد اختصوا بتقديم يوميات وتجارب إيجابية لاقت استحسان متابعيهم الذين فوجئوا أخيراً بمرضهم بشكل متتابع.

ونشر فيصل بن حثلين، وهو مدون سعودي معروف، صورا للنجوم الثلاثة طالباً من متابعيه الدعاء لهم، لتلقى دعوته تلك استجابة آلاف دونوا بدورهم عبارات التشجيع والدعاء بالشفاء.

وكتب بن حثلين بجانب صور المشاهير الثلاثة: "الله يشفيهم يارب والله مابغيت لهم منكم الا الدعاء وأذكركم يامتابعيني في حاجة مهمه تصوير حياتكم بشكل يومي تعرضكم لعيون الناس اللي تحلم أنها تعيش حياتكم ترا تصوير كل شي يضركم ولا يفيدكم أسأل الله أن يشفي أصحاب الصورة دعواتكم لهم".

وأضاف في تغريدة ثانية: "الاشخاص اللي في الصورة من المشاهير المحبوبين في المجتمع ولا عندهم تجاوزات أخلاقية ولا يحبون مظاهر الثراء ومع ذلك اصابتهم الاقدار والحمدالله شلون اجل الي كل يوم يزعج خلق الله بفلوسه ونعمة الله الي انعمها الله عليه الله يعين خلق الله ويمتعكم بصحتكم يارب".