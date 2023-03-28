"سره الباتع" يرصد رفض "الإخوان" المشاركة في ثورة 25 يناير

رصدت الحلقة 6 من المسلسل المصري "سره الباتع" رفض تنظيم "الإخوان" في مصر المشاركة في ثورة 25 يناير في بدايتها، في الوقت الذي دفعوا بشبابهم للنزول، وفور علمهم ببوادر نجاح الثورة، أعلنوا مشاركتهم.

ودارت أحداث الحلقة حول "سارة" التي تجسد شخصيتها الفنانة ريم مصطفى، والتي تهتم بدعوات مظاهرات 25 يناير 2011 باعتبارها ناشطة تابعة للتيار اليساري، حيث تتصل بأصدقائها هاتفيا من أجل الترتيب للمظاهرات التي ستنطلق من أجل الإطاحة بنظام الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك.

وتتطرق في حديثها مع أصدقائها عن "حامد" وهو الفنان أحمد فهمي، والتي تكشف أنها تحبه، ليأتي رد أصدقائها صادماً لها، حيث أخبروها أن الفروق الاجتماعية بينهما ستقف عائقًا أمام هذا الحب.