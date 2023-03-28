"سره الباتع" يرصد رفض "الإخوان" المشاركة في ثورة 25 يناير
رصدت الحلقة 6 من المسلسل المصري "سره الباتع" رفض تنظيم "الإخوان" في مصر المشاركة في ثورة 25 يناير في بدايتها، في الوقت الذي دفعوا بشبابهم للنزول، وفور علمهم ببوادر نجاح الثورة، أعلنوا مشاركتهم.
ودارت أحداث الحلقة حول "سارة" التي تجسد شخصيتها الفنانة ريم مصطفى، والتي تهتم بدعوات مظاهرات 25 يناير 2011 باعتبارها ناشطة تابعة للتيار اليساري، حيث تتصل بأصدقائها هاتفيا من أجل الترتيب للمظاهرات التي ستنطلق من أجل الإطاحة بنظام الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك.
وتتطرق في حديثها مع أصدقائها عن "حامد" وهو الفنان أحمد فهمي، والتي تكشف أنها تحبه، ليأتي رد أصدقائها صادماً لها، حيث أخبروها أن الفروق الاجتماعية بينهما ستقف عائقًا أمام هذا الحب.
كما يرصد المسلسل تشاور قيادات تنظيم "الإخوان" في مصر حول المشاركة في تظاهرات 25 يناير، ليعلنوا عن عدم مشاركتهم، وفي الوقت ذاته يدفعون بالشبان التابعين لهم للنزول دون الإعلان رسميا، حتى إن فشلت الثورة يكونون بعيدًا عن صف الثوار وما قد يتعرضون له بعدها، وإن انتصرت الثورة، فسيشاركون فيها، ويعلن الشباب أنهم شاركوا منذ اليوم الأول.
وبعد ظهور بوادر انتصار الثورة، يعلن تنظيم "الإخوان" عن مشاركته في المظاهرات، ويحشد للنزول، ويقوم أعضاؤه برفع القيادات على الأكتاف من أجل تصدر المشهد.
من ناحية أخرى، تنتقل الأحداث إلى الحقبة الزمنية الأخرى في المسلسل، حيث يقوم السلطان حامد "أحمد السعدني"، بتسليم نفسه إلى الجنود الفرنسيين، بعدما قاموا بالقبض على شيخ البلد "خالد الصاوي" بسبب قتل بعض الجنود الفرنسيين، ويحكمون عليه بالإعدام، ليضطر "حامد" لتسليم نفسه إلى الفرنسيين من أجل فك أسر شيخ البلد.
وتدور أحداث مسلسل "سره الباتع" في عصرين مختلفين، الأول هو الحالي والثاني أيام الحملة الفرنسية نهاية القرن الـ18، وأحداثه مأخوذة من رواية "سره باتع" للأديب المصري الراحل يوسف إدريس.
والمسلسل من إخراج خالد يوسف، ويعتبر أول التجارب التلفزيونية له بعدما قدم عددا كبيرا من الأفلام السينمائية التي حققت نجاحا كبيرا.
ومسلسل "سره الباتع" بطولة أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، عمروعبدالجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، أحمد وفيق، هالة صدقي، نجلاء بدر، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، والكويتية شمس، والتونسية رانيا التومي.