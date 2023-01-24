نادين نسيب نجيم.. هل أصبح انتقاد الفنان "شتيمة"؟

يبدو أن الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم لا تحتمل الانتقاد سواء جاء بطريقة لبقة أو بطريقة مؤذية، ففي كل مرة يوجه لها صحافي أو مغرد على توتير أي "تعليق سلبي" بخصوص إطلالتها أو أعمالها، ترد له الصاع صاعين.

وتعتمد نادين أسلوبا "انفعاليا" في الرد، بحسب ما يؤكده عدد من متابعيها، فبدلا من التجاهل، توجه الفنانة الشتائم لكل منتقد، بحجة أنها "لا تسكت عن حقها".

ولا تتوانى نادين في استخدام مصطلحات الشارع كـ "سدي بوزك" و "وحدة رخيصة". كما إنها تسمح لنفسها بتوجيه كلمات "قاسية" للصحافيين الذين يعبرون عن آرائهم بأعمالها أو أدوارها، تماما كما حصل أخيرًا، عندما ردت على صحفي انتقد توجيه جائزة Joy Awards لها عن دورها في مسلسل "صالون زهرة2"، معبرًا عن رأيه بوجود أعمال أكثر أهمية على الساحة الدرامية.

لترد عليه نادين: "مش كل جلجوء مسك قلم صار اسمه صحافي! متل ما بدك تخبّص بالحكي لانه السمّ متحكم فيك انا كمان بدي قلك انك ركيك وما عندك مصداقية وما خرجك تكون صحافي وعقبال ما نخلص من امثالك يلي عم تشوه صورة الصحافة. خبيث ومصدّق حالك كمان".