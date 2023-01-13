أوبرا باريس تلغي حفلتين موسيقيتين في فيينا ولندن

ألغت أوبرا باريس، الخميس، حفلتين موسيقيتين كبيرتين لفرقة الأوركسترا التابعة لها، كان يُفترض أن يحييهما المايسترو غوستافو دوداميل خلال نيسان/أبريل في فيينا ولندن، مشيرةً إلى أنّ أسباباً اقتصادية دفعتها لاتخاذ هذا القرار.

وذكرت المؤسسة المرموقة التي أعلنت عن هاتين الحفلتين في آب/أغسطس، في بيان، أنها "اضطرت لإلغاء الحفلتين اللتين كانتا مرتقبتين في قاعتي موزيكفيراين في فيينا وباربيكان في لندن بتاريخ 14 و22 نيسان/أبريل 2023؛ لعدم توافق الترتيبات التنظيمية مع التوازن الاقتصادي المنشود".

وكانت إحدى الحفلات ستشكل أول عرض لهذه الأوركسترا على مسرح باربيكان، وأسفت أوبرا باريس "لإلغاء موعد الحفلة التي كان سيحضرها جمهور جديد".

وذكّرت الأوبرا بـ"النموذج الاقتصادي الضعيف للحفلات خارج فرنسا"، معيدةً تأكيد رغبتها في إبراز مواهبها خارج الحدود.