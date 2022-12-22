وفاة المنتج المصري محمد عمارة
توفي المنتج المصري محمد عمارة، الأربعاء، بعد صراع طويل مع المرض، تاركا خلفه العديد من الأعمال الفنية الهامة في تاريخ الفن المصري، أبرزها مسلسل "عائلة ونيس".
ونعى عدد من الفنانين المصريين المنتج الراحل بعبارات الحزن والأسى، على رأسهم الفنان محمد صبحي الذي تعاون معه في أهم أعماله التي قدمها، سواء في التلفزيون أو المسرح.
ونشر محمد صبحي صورة المنتج الراحل عبر صفحته الرسمية على فيسبوك وعلق عليها قائلا: "إنّا لله وإنّا إليهِ راجعون.. أخي وصديقي وحبيبي الإنسان والفنان المنتج محمد عمارة الذي أنتج أعظم أعمالي على الإطلاق.. ونيس وفارس بلا جواد ومسرحيات لعبة الست وكارمن وسكة السلامة.. كنت سنداً لي وصاحب فضل بعد ربنا سبحانه وتعالى عليا وعلى فنانين كثيرين".
وأضاف صبحي: "لقد رحلت اليوم وشعرت بفراقك يا أعظم رجل وأحن صديق.. ستظل شامخاً في قلوبنا وصالحاً بأعمالك أمام الله.. دعواتي أن الله يغفر لك ويرحمك ويدخلك فسيح جناته.. وللأسرة زوجتك وابنك محمد وعمرو الصيفي لكم الصبر والسلوان".
ونعت الفنانة سيمون المنتج الراحل من خلال منشور عبر حسابها على فيسبوك قالت فيه: "البقاء لله المنتج الجميل محمد عمارة صاحب مسرحياتنا العظيمة لعبة الست وكارمن وسكة السلامة ومسلسل فارس بلا جواد.. الله يرحمه".
وقدمت الفنانة وفاء عامر العزاء في المنتج الراحل من خلال تدوينة عبر حسابها على إنستغرام قائلة: "خالص العزاء في وفاة المنتج المحترم محمد عمارة، إنا لله وإنا إليه راجعون".
يذكر أن المنتج محمد عمارة هو ابن الفنان إبراهيم عمارة، ودرس الإخراج في بداية حياته الفنية، وعمل كمساعد مخرج لعدة سنوات قدم خلالها عدة أعمال، ثم اتجه للإنتاج، وقدم مجموعة من الأعمال الهامة.
وشكل عمارة ثنائية مع الفنان محمد صبحي قدما من خلالها مجموعة من الأعمال الهامة، منها مسلسل "عائلة ونيس" بأجزائه الخمس، بالإضافة إلى مسلسل "فارس بلا جواد"، ومسرحيتين هما "لعبة الست"، "كارمن"، وجميعها حققت نجاحا واسعا.