وفاة المنتج المصري محمد عمارة

توفي المنتج المصري محمد عمارة، الأربعاء، بعد صراع طويل مع المرض، تاركا خلفه العديد من الأعمال الفنية الهامة في تاريخ الفن المصري، أبرزها مسلسل "عائلة ونيس".

ونعى عدد من الفنانين المصريين المنتج الراحل بعبارات الحزن والأسى، على رأسهم الفنان محمد صبحي الذي تعاون معه في أهم أعماله التي قدمها، سواء في التلفزيون أو المسرح.

ونشر محمد صبحي صورة المنتج الراحل عبر صفحته الرسمية على فيسبوك وعلق عليها قائلا: "إنّا لله وإنّا إليهِ راجعون.. أخي وصديقي وحبيبي الإنسان والفنان المنتج محمد عمارة الذي أنتج أعظم أعمالي على الإطلاق.. ونيس وفارس بلا جواد ومسرحيات لعبة الست وكارمن وسكة السلامة.. كنت سنداً لي وصاحب فضل بعد ربنا سبحانه وتعالى عليا وعلى فنانين كثيرين".

وأضاف صبحي: "لقد رحلت اليوم وشعرت بفراقك يا أعظم رجل وأحن صديق.. ستظل شامخاً في قلوبنا وصالحاً بأعمالك أمام الله.. دعواتي أن الله يغفر لك ويرحمك ويدخلك فسيح جناته.. وللأسرة زوجتك وابنك محمد وعمرو الصيفي لكم الصبر والسلوان".