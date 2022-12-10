ستيفاني صليبا بعد شبهات بغسيل أموال: "من كل منظومة الفساد ما لقيتو غيري"

علقت الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا على قرار توقيفها والتحقيق معها بصفة شاهدة في ملف غسيل أموال وإثراء غير مشروع على صلة بحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، معربة عن استيائها، وأن ما حدث غرضه التشهير بها.

وقالت صليبا في منشور كتبته عبر خاصية القصص المصورة عبر حسابها في "إنستغرام"، إن من غير المعقول أن يترك ممن وصفتهم بـ"الفاسدين المنتشرين في بلادها" وتمثل هي أمام القضاء.

واعتبرت الممثلة اللبنانية أن ما حدث غرضه التشهير بها، إذ كتبت متسائلة: "بالوقت يلي الفساد فيه معبي الدولة، هل يعقل من كل منظومة الفاسدين مالقيتوا إلا ستيفاني تتشهرو فيها؟".