"اللمبي" يعود للدراما الرمضانية بـ"إكس لانس" بعد غياب طويل
يستعد الفنان المصري محمد سعد الشهير بشخصية "اللمبي" التي قدمها في العديد من الأفلام السينمائية لخوض السباق الرمضاني القادم 2023، بعد غياب لسنوات عديدة من خلال مسلسل "إكس لانس".
وكشف ممدوح شاهين منتج المسلسل عن تفاصيل العمل قائلا إنهم بدؤوا في التحضير له منذ عدة أشهر، لكنهم فرضوا السرية على التحضيرات كي تكون مفاجأة للجمهور، حسب تصريحه.
وأضاف شاهين في تصريحات تلفزيونية أن المسلسل من نوعية الأعمال الكوميدية المكونة من 30 حلقة، وتم الانتهاء من كتابة 20 حلقة منهم، على أن يبدأ التصوير يوم 25 ديسمبر المقبل.
وأشار إلى أن المسلسل من كتابة ورشة "بلاك هورس" وإخراج أحمد شفيق.
وعن أبطال العمل أكد أنه تم التعاقد مع أكثر من فنان، لكنه سيتم الإعلان عنهم خلال الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من كافة التعاقدات.
ودارت أحداث المسلسل حول سيدة مسنة تدعى (أطاطا) التي تسبب المشاكل لنفسها ولمن حولها فتدخل السجن بعد اتهامها بارتكاب جريمة.
وتثير (أطاطا) بعض الأزمات داخل السجن وتسبب العديد من المشاكل لمأمور السجن والذي تعاني ابنته من مرض نفسى يجعلها منفصلة عن الواقع وتعيش بعقلية طفلة صغيرة وأنها ستشفى من هذه العقدة النفسية بعد أن تقابل أطاطا والتي ستقص عليها حكايات من الماضي حتى يتم شفاؤها.
وكان أحدث أعمال الفنان محمد سعد فيلم "الكنز 2"، مع المخرج شريف عرفة، وشارك في بطولته محمد رمضان، وهند صبري، وأمينة خليل، وروبي، وسوسن بدر، وأحمد حاتم.
واستكملت أحداث الجزء الثاني من العمل، ما دار في جزئه الأول حول العديد من الحكايات عن "حتشبسوت" في العصر الفرعوني، وعلي "الزيبق" خلال العصر العثماني، و"بشر الكتاتني" رئيس القلم السياسي الذي يواجه تحديات جديدة في العمل والحب.