"اللمبي" يعود للدراما الرمضانية بـ"إكس لانس" بعد غياب طويل

يستعد الفنان المصري محمد سعد الشهير بشخصية "اللمبي" التي قدمها في العديد من الأفلام السينمائية لخوض السباق الرمضاني القادم 2023، بعد غياب لسنوات عديدة من خلال مسلسل "إكس لانس".

وكشف ممدوح شاهين منتج المسلسل عن تفاصيل العمل قائلا إنهم بدؤوا في التحضير له منذ عدة أشهر، لكنهم فرضوا السرية على التحضيرات كي تكون مفاجأة للجمهور، حسب تصريحه.

وأضاف شاهين في تصريحات تلفزيونية أن المسلسل من نوعية الأعمال الكوميدية المكونة من 30 حلقة، وتم الانتهاء من كتابة 20 حلقة منهم، على أن يبدأ التصوير يوم 25 ديسمبر المقبل.

وأشار إلى أن المسلسل من كتابة ورشة "بلاك هورس" وإخراج أحمد شفيق.

وعن أبطال العمل أكد أنه تم التعاقد مع أكثر من فنان، لكنه سيتم الإعلان عنهم خلال الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من كافة التعاقدات.