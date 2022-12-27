بفيديو.. ليلى اسكندر تثير الشكوك بعودتها ليعقوب الفرحان

وراج نبأ انفصال الثنائي منذ عام 2019، دون أن يكون هناك إعلان رسمي من قبل الطرفين، إذ شهدت علاقتهما منذ ذلك الحين توترات مستمرة.

يأتي ذلك في حين سبق أن أكدت الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر في رد على متابعة أنها أصبحت "من دون زوج"، دون أن توضح إن كان قد وقع الطلاق.

وظهرت لاحقا في مقطع فيديو أثار جدلا واسعا، حيث وجهت الشتائم ليعقوب الفرحان، الذي ظل صامتا منذ تداول أنباء انفصاله عن "اسكندر"، مكتفيا بالتعليق أنه "يعيش حياته دون اكتراث بأحد".