القائمة الكاملة للفائزين بجوائز joy awards 2023

ونافس نادين نجيم على الجائزة كل من الفنانة إلهام علي عن مسلسل "سندس"، والفنانة هدى حسين عن مسلسل "من شارع الهرم إلى"، والفنانة هند صبري عن مسلسل "البحث عن علا".

وحصل الفنان المصري أحمد عز على جائزة أحسن ممثل عن فيلم "كيرة والجن" بعد منافسة بينه وبين مواطنه الفنان كريم عبد العزيز، وقدمتها له مواطنته النجمة المصرية ياسمين صبري.