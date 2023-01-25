وفاة لويد موريسيت مبتكر سلسلة "شارع سمسم" عن عمر 93 عاما
توفي لويد موريسيت، مبتكر سلسلة "شارع سمسم" الشهيرة، في صدمة لمحبي وطاقم عمل السلسلة.
وأعلنت شركة "Sesame Workshop" الأمريكية، عن وفاة "موريسيت"، المبتكر المشارك لسلسلة "شارع سمسم" عن عمر ناهز 93 عامًا.
وقالت في بيان: "كان محترما ومحبوبا، يترك لويد إرثا هائلا لا يُمحى بين أجيال من الأطفال في جميع أنحاء العالم، ويعتبر شارع سمسم وحده أبرز ثناء لتاريخ لويد من العمل الجيد والتأثير الدائم".
وأضافت الشركة: "كان حكيما ورصينا، وقائدا لطيفا قبل كل شيء، ودائما ما كان مفتونًا بقوة التكنولوجيا ويفكر باستمرار في طرق جديدة يمكن استخدامها في التعليم".
بدورها، قالت جوان غانتس كوني 93 عامًا المؤسس المشارك وصديقة لويد المقربة: "لن يكون شارع سمسم كما هو بدون لويد موريسيت". وتابعت: "كان هو أول من توصل إلى فكرة استخدام التلفزيون لتعليم الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة لتعليم المهارات الأساسية، مثل الحروف والأرقام، كان شريكا موثوقًا به وصديقا مخلصا لي لأكثر من 50، سوف نفتقده بشدة".
يذكر أن موريسيت عالم نفساني، ابتكر سلسلة شارع سمسم التعليمية جنبًا إلى جنب مع جوان، وأسسا الشركة في عام 1968، قبل أن تُعرف باسم "سمسم" منذ عام 2000.
وموريسيت وُلد في أوكلاهوما الأمريكية عام 1929 وكان عضوا في مجلس إدارة الشركة حتى وفاته، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الفلسفة من كلية أوبرلين عام 1951، ثم أصبح إداريا في الكلية ورئيسًا لمجلس الإدارة من عام 1975 إلى عام 1981.