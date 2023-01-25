وفاة لويد موريسيت مبتكر سلسلة "شارع سمسم" عن عمر 93 عاما

وأعلنت شركة "Sesame Workshop" الأمريكية، عن وفاة "موريسيت"، المبتكر المشارك لسلسلة "شارع سمسم" عن عمر ناهز 93 عامًا.

وقالت في بيان: "كان محترما ومحبوبا، يترك لويد إرثا هائلا لا يُمحى بين أجيال من الأطفال في جميع أنحاء العالم، ويعتبر شارع سمسم وحده أبرز ثناء لتاريخ لويد من العمل الجيد والتأثير الدائم".

وأضافت الشركة: "كان حكيما ورصينا، وقائدا لطيفا قبل كل شيء، ودائما ما كان مفتونًا بقوة التكنولوجيا ويفكر باستمرار في طرق جديدة يمكن استخدامها في التعليم".

بدورها، قالت جوان غانتس كوني 93 عامًا المؤسس المشارك وصديقة لويد المقربة: "لن يكون شارع سمسم كما هو بدون لويد موريسيت". وتابعت: "كان هو أول من توصل إلى فكرة استخدام التلفزيون لتعليم الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة لتعليم المهارات الأساسية، مثل الحروف والأرقام، كان شريكا موثوقًا به وصديقا مخلصا لي لأكثر من 50، سوف نفتقده بشدة".