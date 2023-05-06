مصرع المصور السعودي هاني الزهراني إثر سقوطه من جبال السودة

نعى طيف من مواطني المملكة العربية السعودية مواطنهم المصور هاني الزهراني، الذي لقي حتفه بعد سقوطه من مرتفعات جبال السودة في منطقة عسير.

وعبَّر العديد من مواطني المصور "الزهراني" عن حزنهم للنهاية المأساوية التي انتهت بموته، لافتين إلى أنه كان أحد المبدعين الذين تمكنوا من إبراز جمال الطبيعة في السعودية، إضافة إلى عمله كمسعف جوي، مساهمًا في إنقاذ حياة الناس.

كما نعته زوجته، وهي سيدة أجنبية، في منشور، جاء فيه: "وداعًا زوجي، أرجو أن نلتقي مرة أخرى إن شاء الله، وأطلب من الذين عرفوا هاني وأحبوه وقدّروا عمله الصلاة من أجله، واقتناص بعض الوقت من حياتكم للذهاب في مغامرة، لأنه كان يحب ذلك".