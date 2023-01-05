محامي منة شلبي يفجر مفاجآت خلال أولى جلسات محاكمتها
فجر محمد بهاء أبو شقة، محامي الفنانة المصرية منة شلبي، مفاجآت في أولى جلسات محاكمتها، بشأن المواد المخدرة التي قيل إنها ضُبطت بحوزتها والطريقة التي تم بها تفتيش موكلته في المطار.
وقال أبو شقة خلال مرافعته في أولى جلسات محاكمة منة شلبي، إن "عملية التفتيش تمت بطريقة يشوبها نقص وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، حيث جرى في معزل تام" بحسب وصفه.
وأشار إلى أن "الإجراءات القانونية مع موكلته، وعملية التفتيش في المطار تمت دون علم من منة شلبي، رغم أن القانون ينص على حضور الشخص إجراءات التفتيش كاملة.
كما نفى رصد كاميرات المراقبة في مطار القاهرة الدولي لواقعة ضبط الأحراز (المواد المخدرة) بحوزة منة شلبي، مؤكداً أن "أياً من الكاميرات الموجودة لم ترصد ذلك" على حد قوله.
وأضاف المحامي المصري، أن "مقطع الفيديو الذي تقدم به رجال الجمارك في مطار القاهرة الدولي، لم يلتقط الفنانة شلبي وبحوزتها الأحراز (المواد المخدرة)".
ولفت إلى أنه "توجد استمارات بيان صادرة عن وزارة الطيران المدني المصرية، توكد أن كاميرات المراقبة لم تترك مكانًا في مطار القاهرة إلا ورصدته، سواءً في الداخل أو الخارج، وخلى تماماً من استخراج الأحراز بحوزة المتهمة منة شلبي".
وشكك دفاع شلبي في الحرز المثبت ضبطه مع موكلته، مشيراً إلى أن "عدد الأكياس المحرزة بلغت 16 كيساً، في حين أن المحضر مثبت به 12 كيساً فقط، ما يؤكد وجود عبث في الأحراز التي تم تحريرها بمعرفة رجال الجمارك بالمطار".
وأوضح أن "الحرز يحمل بصمة شخصين مختلفين في التحقيقات، وأن هناك تقريرًا من مصلحة الطب الشرعي، أثبت بتاريخ 3 ديسمبر/ كانون الأول، بشأن الواقعة يحمل اسم شخص، ورود تقرير آخر للطب الشرعي والمرفق بالأوراق أنه يحمل اسم شخص آخر، بما يثبت أنه عبث قد امتد إلى الحرز".
وتغيبت الفنانة المصرية منة شلبي، عن أولى جلسات محاكمتها، اليوم الخميس، في اتهامها بحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي.
وكانت النيابة العامة المصرية، أمرت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بإحالة منة شلبي للمحاكمة الجنائية بتهمة تعاطي المخدرات، بعد أن قدم 5 أشخاص كانوا متواجدين في المطار شهادتهم، وبعد مراجعة كاميرات المراقبة وإخضاع المضبوطات لفحص المعمل الكيميائي.