محامي منة شلبي يفجر مفاجآت خلال أولى جلسات محاكمتها

وأشار إلى أن "الإجراءات القانونية مع موكلته، وعملية التفتيش في المطار تمت دون علم من منة شلبي، رغم أن القانون ينص على حضور الشخص إجراءات التفتيش كاملة.

كما نفى رصد كاميرات المراقبة في مطار القاهرة الدولي لواقعة ضبط الأحراز (المواد المخدرة) بحوزة منة شلبي، مؤكداً أن "أياً من الكاميرات الموجودة لم ترصد ذلك" على حد قوله.

وأضاف المحامي المصري، أن "مقطع الفيديو الذي تقدم به رجال الجمارك في مطار القاهرة الدولي، لم يلتقط الفنانة شلبي وبحوزتها الأحراز (المواد المخدرة)".

ولفت إلى أنه "توجد استمارات بيان صادرة عن وزارة الطيران المدني المصرية، توكد أن كاميرات المراقبة لم تترك مكانًا في مطار القاهرة إلا ورصدته، سواءً في الداخل أو الخارج، وخلى تماماً من استخراج الأحراز بحوزة المتهمة منة شلبي".