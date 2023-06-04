هل تخلت نادين نجيم عن حضانة طفليها؟
كشف وكيل الفنانة اللبنانية نادين نجيم، أنطونيو فرح، حقيقة تخلي موكلته عن حضانة طفليها عقب زواجها.
منحت المحكمة الاستئنافية المارونية لنادين نجيم حقّ حراسة وحضانة ولديها (منفردة)
أنطونيو فرح
وأفاد فرح في بيان نشره عبر تويتر: "إن موكلتنا السيدة ندين نسيب نجيم أضحت زوجة سابقة لهادي الأسمر بعد صدور حكم استئنافي نهائي بتاريخ 19-10-2021، وتنفيذه أصولاً لدى دوائر الأحوال الشخصيّة، وهي بالتالي عادت مسجّلة ضمن قيد أهلها".
وحول ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل حذر وكيل النجمة اللبنانية : "علمنا أنّ البعض يتناقل أخباراً مغلوطة عن موكلتنا السيدة ندين نسيب نجيم تطال شخصها الكريم".
وأضاف وكيل الفنانة اللبنانية:"إنّ موكلتنا نادين نسيب نجيم هي والدة للطفلين القاصرين هفن وجوفاني وقد منحتها المحكمة الاستئنافية المارونية حقّ حراسة وحضانة ولديها (منفردة) بموجب حكم صادر بتاريخ 21-12-2022، نختم قولا بأنّ... للحقّ ألف جولة وجولة".