هل تخلت نادين نجيم عن حضانة طفليها؟

وأفاد فرح في بيان نشره عبر تويتر: "إن موكلتنا السيدة ندين نسيب نجيم أضحت زوجة سابقة لهادي الأسمر بعد صدور حكم استئنافي نهائي بتاريخ 19-10-2021، وتنفيذه أصولاً لدى دوائر الأحوال الشخصيّة، وهي بالتالي عادت مسجّلة ضمن قيد أهلها".

وحول ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل حذر وكيل النجمة اللبنانية : "علمنا أنّ البعض يتناقل أخباراً مغلوطة عن موكلتنا السيدة ندين نسيب نجيم تطال شخصها الكريم".