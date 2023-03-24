اتهم بـ"الإساءة للتعليم".. مسلسل "فلوجة" يثير الجدل بتونس

أثار مسلسل "فلوجة" منذ حلقته الأولى جدلًا واسعًا في تونس، حول الصورة التي قدمها عن المدرسة والمؤسسات التربوية وما ينتشر فيها من فساد، وعن علاقة التلميذ بأساتذته وسط دعوات إلى وقف بثّه.

وبدأ تلفزيون "الحوار التونسي" الخاص مع أول أيام شهر رمضان بعرض المسلسل الذي تم تصويره بأحد المدارس جنوب العاصمة تونس.

وبدا أنّه يركز بشكل أساسي على سلبيات المؤسسة التربوية، ما اعتبره متابعون تعميما للرداءة والفساد وإساءة إلى فئات واسعة من التونسيين، وأساسا المؤسسة التربوية والمؤسسة الأمنية.