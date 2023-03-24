اتهم بـ"الإساءة للتعليم".. مسلسل "فلوجة" يثير الجدل بتونس
أثار مسلسل "فلوجة" منذ حلقته الأولى جدلًا واسعًا في تونس، حول الصورة التي قدمها عن المدرسة والمؤسسات التربوية وما ينتشر فيها من فساد، وعن علاقة التلميذ بأساتذته وسط دعوات إلى وقف بثّه.
وبدأ تلفزيون "الحوار التونسي" الخاص مع أول أيام شهر رمضان بعرض المسلسل الذي تم تصويره بأحد المدارس جنوب العاصمة تونس.
وبدا أنّه يركز بشكل أساسي على سلبيات المؤسسة التربوية، ما اعتبره متابعون تعميما للرداءة والفساد وإساءة إلى فئات واسعة من التونسيين، وأساسا المؤسسة التربوية والمؤسسة الأمنية.
وقرر المحاميان صابر بن عمار وحسن عز الدين دياب تقديم دعوى استعجالية أمام المحكمة الاستعجالية بتونس اليوم الجمعة، للمطالبة بإيقاف بث مسلسل ''فلوجة'' على قناة الحوار التونسي.
وبحسب تدوينة نشرها المحامي صابر بن عمار على حسابه على "فيسبوك" فقد تم اتخاذ هذا القرار على خلفية ما اعتبراه "مساسا بحقوق الطفل وترويجا للتفسخ الأخلاقي والتعدي على المؤسستين التربوية والأمنية".
وطالب المحاميان بحل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري التي قالا إنها "عجزت عن وقف التجاوزات والتعدي على حرمة الشهر الكريم" وذلك وفق نص الدعوى القضائية التي نشرها المحامي.
وعلّق وزير التربية التونسي محمد علي البوغديري اليوم الجمعة، على محتوى المسلسل مؤكدا أن الأسرة التربوية وجميع التونسيين والتلاميذ، فوجئوا بمحتواه، واصفا هذا العمل الدرامي بـ "المهزلة".
وقال الوزير في تصريحات لوسائل إعلام محلية إنّ المسلسل "أساء الى عموم المربين، والى المعهد التونسي كما ضرب صورة عملية التربية فضلا عن أنه لا يعكس الصورة الحقيقية للتلميذ التونسي".
وأشار إلى أنه "يتنافى والأخلاق العائلية ولا علاقة له بشهر رمضان المعظم، ولا يعكس ما تقوم به الأسرة التربوية من عمل جاد وجبار من أجل إنقاذ المتعلمين والارتقاء بمستواهم الفكري والمعرفي".
وأكد البوغديري أن اجتماعا على مستوى رئاسة الحكومة سينعقد اليوم للنظر في مصير المسلسل.
من حانبها، أكدت الجامعة العامة للتعليم الثانوي في بيان لها اليوم الجمعة، استنكارها لما جاء في الحلقة الأولى من المسلسل.
واعتبرت الجامعة العامة أن الحلقة الأولى تفتقد لأدنى مقومات الفن ومقاييسه الجمالية، وتتضمن تعديا على كرامة العاملين في المؤسسة التربوية.
ودعت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه التجاوزات الصادرة عن تلفزيون "الحوار التونسي".
وفي السياق ذاته حذّر القاضي التونسي عمر الوسلاتي، من مضمون المسلس، وقال في تدوينة على حسابه الرسمي على "فيسبوك": "يجب على القناة تحذير المشاهدين والأولياء ومنع الأطفال من مشاهدة مسلسل فلوجة لما يتضمنه من تصرفات خطيرة جدا".
وأثار بث الحلقة الأولى سيلا من التعليقات والتساؤلات عن دور الرقابة، وتساءل أديب الجبالي عن كيفية بثّ المسلسلات وما إذا كانت تخضع لرقابة مسبقة من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.
وأشار الإعلامي كمال الحجلاوي إلى أنّ إحدى لقطات المسلسل تتضمن إساءة إلى رجل الأمن، واستخفافا من أحد التلاميذ بالمؤسسة الأمنية متسائلا عن دور النيابة العامة للتدخل و"حفظ كرامة رجل الأمن" وفق قوله.
لكنّ الإعلامي سمير الوافي بحث عن مبررات لبث هذا المسلسل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" واعتبر أنه "ينقل الواقع كما هو".
وكتب الوافي مستغربا: "الكل مصدوم من معهد سوسن الجمني (مخرجة المسلسل) وسلوك التلامذة وعلاقتهم بالأساتذة وكمية الانحطاط (..) الجميع تنصل من ذلك الواقع كالعاد، ورفض الاعتراف بوجهه في المرآة، واتهم المرآة عوض الانتباه إلى عيوب وجهه فيها".
وأضاف الوافي مخاطبا المشاهدين: "كأنكم لا تعرفون معاهدكم ومستوى تعليمكم ومرتبته في العالم العربي قبل العالم ونسبة العنف ضد الأساتذة ونسبة الفساد الأخلاقي هناك وانتشار المخدرات في المحيط المدرسي".