ألقت الأجهزة الأمنية في مصر، القبض على مغني المهرجانات سامر المدني ووالده؛ لاتهامهما بالتعدي على أحد الأشخاص وتصويره عاريًا.

وتبين من خلال التحقيقات، أن سيدة تقدمت ببلاغ اتهمت فيه سامر المدني ووالده بالتورط في أعمال منافية للآداب، واحتجاز أحد الأشخاص والتعدي عليه وسحله وتصويره في منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة.

وأشارت السيدة في بلاغها، إلى أنها متزوجة من والد مطرب المهرجانات سرًا، وأنه توجد خلافات أسرية بينهما؛ ما دفع مدني وولده للاعتداء على شقيقها وتجريده من ملابسه، ونشر مجموعة من الصور له وهو عارٍ، حسب قولها.

وأضافت أن "والد سامر المدني أخفى زواجه الثاني عن زوجته الأولى، إلا أن الأمر انكشف وساوره الشك تجاهي، فقرر الانتقام بالتعدي على أخي وتصويره عاريًا".

يذكر أن سامر المدني هو مغني مهرجانات صاعد، حقق ملايين المشاهدات على تطبيقات المشاهدة المختلفة، بفضل الأغنيات التي قدمها على مدار عدة سنوات.