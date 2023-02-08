بعد 23 عامًا من عرضه.. ما حقيقة تقديم جزء ثان من فيلم "الناظر"؟

نفى الفنان المصري أكرم حسني ما تم تداوله حول قيامه ببطولة جزء ثان من فيلم "الناظر" الذي قدمه مواطنه الفنان الراحل علاء ولي الدين قبل 23 عامًا، مشيرًا إلى أن ما تم تداوله غير صحيح.

وتداولت صفحات مهتمة بأخبار الفن على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن التحضير لتقديم جزء ثان من فيلم "الناظر"، حيث يقوم ببطولته أكرم حسني بديلا عن الفنان الراحل علاء ولي الدين، وتأليف أحمد عبد الله وإخراج شريف عرفة، مشيرين إلى أن اسمه سيكون "ابن الناظر".