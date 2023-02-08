بعد 23 عامًا من عرضه.. ما حقيقة تقديم جزء ثان من فيلم "الناظر"؟
نفى الفنان المصري أكرم حسني ما تم تداوله حول قيامه ببطولة جزء ثان من فيلم "الناظر" الذي قدمه مواطنه الفنان الراحل علاء ولي الدين قبل 23 عامًا، مشيرًا إلى أن ما تم تداوله غير صحيح.
وتداولت صفحات مهتمة بأخبار الفن على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن التحضير لتقديم جزء ثان من فيلم "الناظر"، حيث يقوم ببطولته أكرم حسني بديلا عن الفنان الراحل علاء ولي الدين، وتأليف أحمد عبد الله وإخراج شريف عرفة، مشيرين إلى أن اسمه سيكون "ابن الناظر".
وعلق أكرم حسني على الأنباء المتداولة من خلال تدوينة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قال فيها: "فيلم الناظر علامة في تاريخ الكوميديا وخبر انضمامي للجزء الثاني غير صحيح وقرأته على السوشيال ميديا".
ولم يصرح أي من صناع العمل حتى الآن بصحة ما تم تداوله حول تقديم حزء ثان من الفيلم الذي حقق نجاحا واسعا في مصر وقت طرحه بدور العرض السينمائية.
"الناظر" من إنتاج عام 2000، وكان اسمه في البداية "الناظر صلاح الدين" لكن تم تعديل الاسم لأسباب رقابية، ولعل السبب هو أن العنوان مأخوذ من فيلم تاريخي اسمه الناصر صلاح الدين، وإن كان الفيلم يظهر في بعض المصادر باسمه الأصلي.
"الناظر" بطولة الفنان الراحل علاء ولي الدين وأحمد حلمي ومحمد سعد "اللمبي"، وهشام سليم، وحسن حسني، بسمة.