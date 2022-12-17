علاء مرسي يبرر سبب انتقاده تمثيل الفنانة التونسية درة

برر الفنان المصري علاء مرسي سبب انتقاده تمثيل الفنانة التونسية درة، خلال تصريحات تلفزيونية كان قد أدلى بها سابقًا، وأثارت جدلًا واسعًا.

وقال خلال لقاء إعلامي إن "الفنانة درة اتصلت به، وعاتبته بسبب انتقاده تمثيلها".

وأكد "مرسي" أنه قام بالاعتذار كثيرًا للفنانة درة، معتبرًا أنه "جرحها كإنسانة"، لافتًا إلى أنه لا يوجد أي علاقة عمل أو معرفة تجمعهما، لكنه مشاهد لأعمالها.

وأردف أنه عبَّر عن رأيه فقط بكل صراحة، مشددًا على أنه "لا يزال على رأيه، بأن الفنانة درة نجمة كبيرة وجميلة جدًا، لكنها بحاجة للعمل أكثر على مهنتها في التمثيل".