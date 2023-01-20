رياء أم تعبد.. تصوير الفنانين أمام الكعبة المشرفة يثير جدلا واسعا

وأضاف النجار لـ "إرم نيوز": "يقول الإمام الغزالي إن رضا الناس غاية لا تدرك، فهؤلاء إذا حاولوا إرضاء طائفة أغضبوا الأخرى، لذا عليهم إرضاء الله وعدم الالتفات إلى أحد".

وتابع الداعية المصري: "إن كان الغرض من نشر هذه الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، هو مدح الناس والثناء عليهم فقد أحبط عملهم بنص أحاديث النبي، والقرآن الكريم".