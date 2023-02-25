مريم حسين تعلن تضامنها مع سعد لمجرد
أعلنت الفنانة المغربية مريم حسين تضامنها مع مواطنها الفنان سعد لمجرد، مشيرة إلى أن حكم السجن الصادر بحقه هو حكم ظالم وغير صحيح.
وقضت المحكمة الجنائية في باريس، الجمعة، ضد النجم المغربي سعد لمجرد بالسجن 6 سنوات، لإدانته باغتصاب فتاة وضربها داخل غرفة فندق في العاصمة الفرنسية، في تشرين الأول/ أكتوبر 2016.
ونشرت مريم حسين فيديو عبر خاصية استوري على حسابها الشخصي على "إنستغرام" ظهرت خلاله وهي تبكي وقالت: "إنا لله وإنا إليه راجعون في أي مصيبة تصيب الإنسان، سواء من الله أو مؤامرة من الناس، لتحترس من المؤامرة، والحكم كان خاطئًا، الله يفرج عليه".
وأضافت الفنانة المغربية: "سعد لمجرد ابن بلدنا وأخونا، والوحيد اللي قدر يوصل الأغنية المغربية للعالمية، الله يفك كربه ورب ضارة نافعة".
وتابعت مريم حسين: "أتمنى إن الحكم، مثل ما في أحكام بتنتهي، واسألو مجرب وما تسألوا طبيب، فيه أحكام بيتدفع فيها فلوس، ربنا يفك كربه".
وأطلقت مريم حسين وسم #كلنا_سعد_لمجرد تضامنا من مواطنها وزميلها.
وأقيمت محاكمة سعد لمجرد الجمعة، وبعد 7 ساعات من المداولات، قالت المحكمة إنها "مقتنعة" بحصول واقعة الاغتصاب، "التي وصفتها " المدعية المدنية في القضية لورا ب، وأصدرت أمرًا بالحبس بحقه.