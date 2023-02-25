مريم حسين تعلن تضامنها مع سعد لمجرد

أعلنت الفنانة المغربية مريم حسين تضامنها مع مواطنها الفنان سعد لمجرد، مشيرة إلى أن حكم السجن الصادر بحقه هو حكم ظالم وغير صحيح.

وقضت المحكمة الجنائية في باريس، الجمعة، ضد النجم المغربي سعد لمجرد بالسجن 6 سنوات، لإدانته باغتصاب فتاة وضربها داخل غرفة فندق في العاصمة الفرنسية، في تشرين الأول/ أكتوبر 2016.