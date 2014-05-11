صورة.. هيفاء وهبي تلهب "تويتر" بإطلالة ساخنة

أشعلت الفنانة اللبنانية الجميلة هيفاء وهبي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بصورة جديدة لها نشرتها علي صفحتها الشخصية الرسمية الأحد.

حيث ارتدت نجمة الإغراء الأولى في العالم العربي "شورت" ساخن يكشف عن ساقيها بشكل مثير، وعلقت هيفاء وهبي علي جانب الصورة قائلة "My Casual Sunday".

ونالت الصورة إعجاب متابعي ورواد صفحة النجمة اللبنانية، الذين أكدوا أنها "تجنن" في أي لوك تظهر به، وأشادوا بجمالها اللافت وطلتها المتميزة، حيث علق أحدهم "يخربيت الجمال ده كله.. قمررررر".

يذكر أن هيفاء وهبي تواصل حاليا تصوير مسلسل "كلام على ورق" للمخرج محمد سامي، والذي من المقرر أن يعرض في شهر رمضان القادم.