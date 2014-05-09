بيع لوحة للفنان كلود مونيه بـ 27 مليون دولار

بيعت في نيويورك، لوحة للرسام الانطباعي الفرنسي كلود مونيه بعنوان "زهور النيلوفر" بسعر 27 مليون دولار، وذلك في أمسية الافتتاح في مزاد الربيع لدار كريتسيز.

ورسم كلود مونيه لوحة "زهور النيلوفر" في عام 1907 حيث كانت من أبرز الأعمال الفنية المعروضة للبيع في مزاد الفن الانطباعي والحديث، وكان سعرها يقدر مابين 25 و35 مليون دولار، وبيعت في نهاية المطاف بسعر 27.045 مليون دولار.

ولد كلود مونيه في 14 تشرين الثاني / نوفمبر 1840 في باريس، وتوفي في 5 كانون الأول / ديسمبر 1926 في مدينة غيفرني.

ويعتبر "مونيه" رائد المدرسة الانطباعية في الرسم، حيث قام بإنجاز أول لوحة بشرت بولادة المدرسة الانطباعية عام 1872، وسماها "انطباع، شمس مشرقة"، فقد اشتق اسم المدرسة الجديدة من اسم لوحته: الانطباعية.

وسجلت "دار كريسيز" في المجموع مبيعات قدرها 285.879 مليون دولار.

وبيعت لوحة أخرى بارزة هي "بورتريه امرأة " لبابلو بيكاسو بسعر 22,565 مليون دولار أي أقل من السعر المقدر بين 25 و35 مليون دولار.

بالإضافة إلى لوحة بورتريه رسمها اماديو موديلياني بعنوان "شاب أصهب جالس" والتي بيعت بسعر 17.637 مليون دولار فيما كان سعرها مقدرا بـ 12 مليون دولار.

أما لوحة "ستراندزينيه" للروسي فاسيلي كاندينسكي فبيعت بسعر 17.189 مليون دولار بعدما كان سعرها مقدرا بين 16 و22 مليون دولار.