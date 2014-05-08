صورة.. شاهد دلع سيرين عبد النور بالفستان الأبيض القصير

نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور صورة جديدة لها على صفحتها الشخصية الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، أثناء خضوعها لإحدى جلسات التصوير.

وبدت النجمة اللبنانية في قمة دلعها وتألقها، مرتدية فستان أبيض قصير، وهو ما جعلها تبدو أكثر جاذبية وإثارة، فضلا عن تسريحة شعرها الرقيقة والتي أضفت عليها المزيد من الجمال والرقة.

وأبدى عشاق سيرين ورواد صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي إعجابهم بمظهرها، حيث علق أحدهم قائلا "لك يقبرني الغنوج أنا والله ما في أحلى من هالوجه"، بينما كتب آخر "إنتي ملكة جمال الكون كله ياسيرين بمووووووت فيكي".

يذكر أن الفنانة سيرين عبد النور، تتفرغ حاليا بشكل شبه كامل لمسلسل "سيرة الحب"، مع المخرج ماندو العدل، أملًا في الانتهاء منه قبل حلول رمضان المقبل، حيث من المقرر عرض العمل ضمن الموسم الرمضاني.