صورة.. باسكال مشعلاني في قمة إثارتها وهي تمارس الرياضة

نشرت الفنانة باسكال مشعلاني صورة جديدة لها على حسابها الشخصي على موقع "انستاغرام"، أثناء قيامها بممارسة الرياضة.
وظهرت باسكال في قمة إثارتها، وهي تقف في إحدى الحدائق مرتدية "هوت شورت" و"تيشرت"، فضلا عن حملها لشنطة رياضية، معلقة على الصورة "ما في أحلى من المشي بالطبيعة".
وأبدى متابعوها على مواقع التواصل الاجتماعي إعجابهم بالصورة، حيث علق أحدهم قائلا "كل شي في الصورة جميل إنتي والطبيعة وكل شي"، بينما كتب آخر "برافو عليكي يا باسكال".
يذكر أن الفنانة باسكال مشعلاني تقوم بتحضير ألبومها الجديد والمقرر طرحه قريبا في الأسواق.