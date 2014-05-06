صور.. أندرو جارفيلد يفشل في "تقبيل" حبيبته إيما ستون أمام الجمهور

رغم مرور ثلاث سنوات من المواعدة، يبدو أن النجمين أندرو جارفيلد وإيما ستون ما يزالا غير قادرين على الانخراط في قبلات ساخنة وجريئة، فضلا عن كونها محرجة وفقا لـ "نيويورك ديلي نيوز".

فقد تعرض نجمي "" Amazing Spider-Man لموقف محرج عقب انتحالهما لشخصيتي بيتر باركر وجوين ستايسي في مسرحية هزلية وفشلهما في تقبيل كلا منهما للأخر على الشاشة، أثناء استضافتهما في البرنامج الحواري "" Saturday Night Live بشبكة "إن بي سي" الأمريكية.

جارفيلد وفتاته حاولا إعادة تمثيل مشهد تقبيل "Spider-Man" من إخراج تاران كيلام، ولكن كل لقطة كان ينتهي بها الأمر إلى أن تكون أكثر صعوبة من سابقتها.

في أول الأمر، لعق أندرو ستون وجهي بعضهما البعض، ثم دخلا في وصلة من القبلات المقززة، وربما كان الأكثر حساسية - مشاهدة جارفيلد يجول بـ فمه في جميع أنحاء ذقن ستون.

من ناحيته، مازح الممثل البريطاني (30 عاما) الحضور قائلا إن التقبيل الفعلي في الفيلم كان أصعب مما يبدو عليه، وهو الأمر الذي فسره بأنه محاولة للتغطية على فشله وستون، 25 عاما، في التقبيل "بشكل طبيعي".