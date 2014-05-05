محكمة هندية تأمر بالقبض على أبطال فيلم "Ram-Leela"

إرم – (خاص) من محمود صبري

أصدرت محكمة محلية بالهند، الأحد، مذكرات توقيف ضد مخرج ومنتج فيلم "Goliyon Ki Raasleela Ram-Leela" سانجاي ليلا بهنسالي، والنجوم، ديبيكا بادوكون، وبريانكا شوبرا، ورانفير سينج.

وجاءت مذكرة الاعتقال على خلفية تهم موجهة للفيلم، تزعم أن بعض مشاهده تؤذي المشاعر الدينية للهندوس. وبناء عليه، صدرت الأوامر أيضا ضد المنتج المشارك كيشور لولا، فضلا عن الموسيقيين والشعراء الغنائيين بالفيلم.

وكان مفوض الشرطة في مومباي سين سينج قد أصدر مذكرات التوقيف، لإلقاء القبض على الأشخاص المعنيين وتقديمهم إلى المحكمة في 4 يونيو، استنادا إلى الشكوى التي رفعها الداعية الهندوسي سودهير كومار اوجها، في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي والتي زعم فيها أن بعض المشاهد في الفيلم تؤذي المشاعر الدينية للهندوس.

يذكر أن المحكمة العليا بماديا براديش كانت قد منعت الفيلم من العرض في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.