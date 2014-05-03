رحاب الجمل: نادمة على فيلم "بنت من دار السلام"

تعيش الممثلة رحاب الجمل، حالة نفسية سيئة بعد الهجوم الذي تعرضت له مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرض برومو فيلم "بنت من دار السلام"، والذي ظهرت من خلاله في مشاهد غير أخلاقية.

وقالت رحاب، إنها تجسد شخصية فتاة ليل تبيع جسدها من أجل المال، حتى تقابل أحد الرجال الذين يرحبون بالتعذيب قبل بدء العلاقة الحميمة، وأكدت أنها لم تكن تتوقع غضب المصريين من هذا المشهد، مؤكدة ندمها على المشاركة في الفيلم، وأنها مازالت تحترم جمهورها وتاريخها الفني.

وأضافت، أنها تبرأت من فيلم "بنت من دار السلام"، مراعاة للقيم الأخلاقية للمجتمع المصري.

وناشدت الممثلة المصرية، الجهات الرقابية بعدم عرض الفيلم إلا بعد حذف جميع المشاهد المسيئة، التي تم توظيفها بشكل خاطئ ضمن أحداث الفيلم، حرصاً على مشاعر الجمهور من رؤية ما يهدم القيم، خاصةً وأن الفيلم يظهر شخصا مسلما على أنه "ماسو شي"، يتلذذ بتعذيب الجنس الآخر له، كما أبدت خوفها من حدوث فتنة طائفية بعد عرض الفيلم.

يذكر أن الفيلم لم يتم طرحه بدور العرض السينمائي، بسبب وجود خلافات بين الرقابة وصناع الفيلم حول عدد من المشاهد الجريئة.

وأكدت رحاب، أنها ستختار أدوارها الفنية بعناية خلال الفترة القادمة، حتى لا تكون طرفاً في وقوع مشاكل وأزمات أخلاقية.