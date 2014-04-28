صورة.. فرنسية تتصدق على ريتشارد غير أثناء تأديته دور متسول

يبدو أن النجم الهوليوودي ريتشارد غير، أتقن تقمص آخر أدواره بشكل لافت، ليعتبره المارة متسولا حقيقياً أثناء تصوير دوره في فيلم " تايم آوت أوف مايند ".

و كشفت سائحة فرنسية لصحيفة "نيويورك بوست" إنها كانت تتنزه الأسبوع الفائت، مع عائلتها في مدينة نيويورك وعندما شاهدت رجلاً يتفقد القمامة، قررت منحه قطعة بيتزا كانت بحوزتها، ولم تعلم بأنه غير.

و بعد أن تناقلت المواقع الإعلامية الكثير من الصور التي تظهر فيها السائحة كارين جومبو فالنيه وهي تمنح النجم الأمريكي كيساً بداخله قطعة بيتزا، أدركت كارين الأمر عندما رأت صورها بجانب الممثل ريتشارد غير.

و في سياق متصل، يبدو أن النجم الوسيم ريتشارد غير، يقف على تخوم الدخول بعلاقة عاطفية جديدة في عامه الرابع والستين، و بعد قرابة السنة على انتهاء زواجه الأخير.

ووقع اختيار قلب ريتشارد هذه المرة، على مقدمة برنامج «توب شيف» الممثلة بادما لاكشمي، مطلقة الكاتب البريطاني سلمان رشدي.