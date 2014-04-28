صورة.. صديقة دي كابريو تخونه بصحبة 6 رجال عراة

فيما اعتبره البعض "خيانة" لحبيبها، نشرت عارضة الأزياء توني غارن، صديقة النجم ليوناردو دي كابريو الجديدة، صورة لها مع ستة رجال عراة على أحد الشواطئ.

وكانت العارضة الألمانية "21 عاما" نشرت صورة لها على حسابها الشخصي بموقع تويتر وهي ترتدي بيكيني وشورت من الجينز، وتحيط بها مجموعة من العارضين الذكور، بحسب ما أوردته مجلة usmagazine.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، شُوهدتغارنفي عطلة مع نجم فيلم Wolf of Wall Street في بورا بورا، حيث تشابكا بالأيدي وقبلها أثناء المشي على طول الشاطئ.

عارضة Victoria Secret - التي تواعدت مع دي كابريو منذ أيار/ مايو 2013 - لم تتحدث علنا عن العلاقة بينهما، ولكن دي كابريو ألمح مؤخرا أنه على استعداد للاستقرار.

وعندما سئل عن أفكاره بشأن الزواج على شبكة "سي بي اس"، أجاب "أعتقد أنه في نهاية المطاف عندما يحين الوقت المناسب، نعم".