صور.. هيفاء وهبي ترد على أختها بمجموعة صور ساخنة

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الفنانة اللبنانية ترتدي قطعة من "الشبك الأزرق" فوق "مايوه" بشكل يبرز تفاصيل جسدها في الصور، ويظهرها في قمة تألقها.