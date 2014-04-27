صور.. هيفاء وهبي ترد على أختها بمجموعة صور ساخنة

نشر المصور اللبناني شربيل بومنصور، مجموعة من الصور الجديدة للفنانة هيفاء وهبي، أثناء خضوعها لأحدث جلسة تصوير تحت إشرافه.
وبدت هيفاء وهبي في قمة التألق والأنوثة، حيث ارتدت قطعة من "الشبك الأزرق" فوق "مايوه" بشكل يبرز تفاصيل جسدها.
وجاءت الصور بعد أن نشرت "رولا يموت" الأسبوع الماضي، مجموعة من الصور الفاضحة التي وصفها البعض أنها طرحتها لتسليط الأضواء عليها.
وتنافس رواد مواقع التواصل الاجتماعي على إبداء إعجابهم بصور هيفاء، حيث علق أحدهم قائلا: " شو هالجسم الي عندك ياهيفا ، الله يحميك شو بتعقدي"، بينما قال آخر: " سبحان الي سواكي يا أجمل هيوف، الأنوثة والجمال يعني أنت".